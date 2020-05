Bouwsector groeit eerste kwartaal, vertrouwen daalt door corona

De bouwsector heeft in het eerste kwartaal van dit jaar nog geen last gehad van de coronacrisis. In vergelijking met een jaar eerder was de omzet 9,1 procent hoger. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het CBS. Het ondernemersvertrouwen in de bouw is door de coronacrisis wel sterk afgenomen.

De ‘intelligente lockdown’ werd in Nederland half maart van kracht. Toch waren de effecten van de lockdown in het eerste kwartaal nog nauwelijks voelbaar. De bouwsector behaalde in maart nog een omzetstijging. Gespecialiseerde bouwbedrijven zagen de omzet met 11,1 procent het sterkst stijgen.

Het vertrouwen van de bouwondernemers staat echter op het laagste niveau sinds begin 2014. Vergeleken met andere bedrijfstakken is het vertrouwen nog relatief hoog, maar toch verwacht de helft van de bouwondernemers in het volgende kwartaal een lagere omzet. 20 procent houdt rekening met een krimp van het personeelsbestand, schrijft het instituut.

Nieuwbouw

De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen is wel weer gestegen. Die lag in het eerste kwartaal van 2020 ruim 11 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor 14.000 te bouwen woningen werd een vergunning verleend, bijna 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2019.

Het aantal nieuwbouwwoningen waar vergunningen voor zijn verleend, is een indicatie van het aantal woningen die in de nabije toekomst gebouwd worden. De huidige toename volgt op een jaar van dalingen, maar ligt nog niet op het niveau van 2017 en 2018. Destijds werden in het eerste kwartaal nog zo’n 17 duizend vergunningen voor nieuwbouwwoningen verstrekt.