Biënnale van Venetië uitgesteld tot 2022

De volgende Biënnale van Venetië, die gepland stond voor de zomer van 2021, zal worden uitgesteld tot 2022. Dat heeft de directie van de Biënnale maandag bekendgemaakt. De verplaatsing hangt samen met de opening van de Architectuur Biënnale, die vanwege de coronacrisis eerder al werd uitgesteld van mei naar augustus 2020 en nu nog verder is doorgeschoven naar mei 2021. De twee biënnales vinden om en om plaats in onder andere het Venetiaanse stadspark Giardini.

Dit betekent dat de kunstbiënnale voortaan weer in de even jaren zal worden georganiseerd. Net als in 2017 zal de biënnale daardoor in 2022 ook weer samenvallen met de Documenta in Kassel, die iedere vijf jaar wordt georganiseerd. De openingsdatum van de Biënnale van Venetië zal een maand worden vervroegd, zodat de tentoonstelling langer duurt dan voorgaande edities, van 23 april tot en met 27 november 2022.

Nederlandse inzending

Diverse landen, waaronder Nederland, hadden al bekendgemaakt welke kunstenaars zij naar Venetië wilden afvaardigen. Nederland kwam met een gewaagd plan: het organiserende Mondriaan Fonds wilde het Nederlandse paviljoen in de Giardini verhuren aan Estland en zelf een presentatie maken in een kerk in de binnenstad. Daarvoor was kunstenaar Melanie Bonajo uitgenodigd.

Eelco van der Lingen, directeur van het Mondriaan Fonds, zegt dat hij de verplaatsing van de biënnale niet verwachtte. „Dit was niet het eerst scenario waar we aan dachten. We volgden de ontwikkelingen rond de Architectuur Biënnale wel met interesse en we vroegen ons af of die door zou gaan.”

Voor alle deelnemende kunstenaars is het uitstel natuurlijk „best wel even slikken”, aldus Van der Lingen. „Maar gezien de onzekere situatie is de beslissing niet onbegrijpelijk. Dit is sowieso een tijd van improvisatie en aanpassing aan nieuwe omstandigheden.” Binnen het plan van Melanie Bonajo waren intimiteit en aanraking belangrijke elementen. Van der Lingen: „Dat uitgangspunt krijgt binnen de context van de huidige situatie van social distancing en anderhalvemeterrealiteit een hele bijzondere urgentie.” Bonajo blijft in 2022 de Nederlandse inzending.

In de geschiedenis van de Biënnale van Venetië, die teruggaat tot 1895, is het vier keer eerder gebeurd dat het evenement niet doorging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden twee edities geschrapt. De biënnale van 1992 werd verplaatst naar 1993, om het honderdjarig jubileum te kunnen vieren. En in 1910 werd de tentoonstelling juist een jaar naar voren geschoven om niet te overlappen met de viering van vijftig jaar Italiaanse eenwording in 1911.