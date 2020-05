Uitreiking VSCD-prijzen toneel, cabaret en dans een jaar uitgesteld

De uitreiking van de VSCD-prijzen is uitgesteld tot volgend jaar. De VSCD-prijzen betreffen een breed scala aan podiumkunsten: toneel, cabaret, dans, jeugdtheater en klassieke muziek. Het besluit leidt ertoe dat er dit jaar geen Louis d’Or, Theo d’Or en overige toneelprijzen worden uitgereikt en ook geen Poelifinario en Neerlands Hoop, geen Zwanen, Gouden Zwaan en Gouden Krekels, geen Ovatie.

Vorig jaar waren Ramsey Nasr en Hannah Hoekstra winnaar van de Louis en Theo d’Or en wonnen Lenette van Dongen, Theo Nijland en Louise Korthals Poelifinario’s.

De winnaars van 2015 en 2019: Ramsey Nasr en Marieke Heebink vorig jaar tijdens de uitreiking van de VSCD toneelprijzen in de Stadsschouwburg. ANP KIPPA/ Koen van Weel

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de branchevereniging van de podia, laat weten dat dit besloten is in samenspraak met de jury’s en de festivals waar de prijzen worden uitgereikt. De uitreikingen worden uitgesteld naar volgend jaar, waarbij de jury’s per prijs de prestaties en voorstellingen over twee seizoenen zullen meenemen in hun keuzes.

De verklaring van de VSCD voor deze stap is dat „het abrupte einde van het theaterseizoen het de jury’s van toneel, dans, cabaret, jeugdtheatertheater, klassieke muziek en mime niet mogelijk maakt om een goede afweging en keuze voor prijswinnaars te maken. Veel voorstellingen zijn niet doorgegaan en het seizoen is onvolledig afgesloten. Gezelschappen en podiumkunstenaars die in dit seizoen niet kunnen optreden, als gevolg van de crisis, worden hierdoor tekort gedaan.”

„Het is bijzonder jammer en het was een moeilijke beslissing”, zegt Leontien Wiering, bestuurslid van de VSCD, in een toelichting, „maar anders zouden makers die na 11 maart in première zouden gaan tekort worden gedaan. Bovendien voorkwam de plotse sluiting van de theaters dat de jury’s voldoende kennis konden nemen van de voorstellingen die wel al speelden.”

Coronadiploma

Dat aspect speelde een rol, beaamt Hadassah de Boer, voorzitter van de Toneeljury. „We konden, ook in ons werk als jury, niet volledig zijn.” De jury was bij tot 1 februari, terwijl de tijdspanne van de Toneelprijzen loopt van mei tot mei. „Bij zo’n geknakt seizoen zouden de prijzen toch ook in waarde dalen, alsof je een coronadiploma ontvangt.” Bovendien, zegt ze, „vraag ik me af of het wel gepast is om in deze tijd een feestje te vieren op een prijzengala.”

Wel is besloten om voor de toneelprijzen en dansprijzen van 2021 alvast nominaties te doen, over het deel van het seizoen tot februari/maart 2020. Deze nominaties door de toneeljury en de dansjury worden in september en oktober 2020 bekendgemaakt, tijdens respectievelijk het Nederlands Theater Festival en de Nederlandse Dansdagen.

Dat is mede op aandringen van ACT, de belangenvereniging van acteurs, aldus De Boer. „Dat vond de vereniging prettig. Ook omdat het over een jaar lang geleden is dat sommige voorstellingen zijn opgevoerd.”

De jury’s voor mime, cabaret, klassieke muziek en jeugdtheater wachten wel totdat zij de voorstellingen en podiumprestaties hebben gezien en maken de nominaties in 2021 bekend.

De VSCD zegt zich te beraden, met de jury’s en de festivals, op een andere positieve manier om de podiumkunstenaars te eren: „Podiumkunstenaars vormen het hart van de sector en zij en hun prestaties verdienen alle aandacht.”