Twee derde automobilisten gebruikt telefoon

Vorig jaar gebruikte ruim 65 procent van de automobilisten wel eens hun telefoon in het verkeer. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Onder fietsers lag dit percentage op 54 procent en onder voetgangers op ruim 80 procent.

Het gebruik van de mobiele telefoon lag vorig jaar nagenoeg even hoog als in 2017. Wel blijken verkeersdeelnemers die hun telefoon wel eens gebruiken, dit vaker te doen dan in 2017.

De meeste fietsers en voetgangers gebruiken hun telefoon om berichten te lezen (37,9 om 69 procent). Automobilisten gebruiken hun telefoon vooral om handsfree te bellen (46,2 procent). Over het algemeen werd de telefoon steeds vaker gebruikt om de navigatie in te stellen, muziek te luisteren en spelletjes te spelen.

Volwassenen die wel eens berichten lezen in het verkeer geven aan vooral bereikbaar te willen zijn tijdens noodgevallen (40 procent). Jongeren zeggen hun telefoon vooral te gebruiken uit gewoonte.