Schutter marinebasis Florida had banden met Al-Qaida

De FBI heeft bewijs dat de Saoedische militair die in december 2019 het vuur opende op een Amerikaanse militaire basis in Florida banden had met de internationale terreurgroep Al-Qaida. Dat meldt de Amerikaanse justitie maandag.

Op de mobiele telefoon van de 21-jarige schutter, die op de marinebasis aanwezig was voor een training, trof de FBI gesprekken aan met onder andere kopstukken van Al-Qaida. Al voor zijn komst naar de VS zou hij gesprekken met de terreurgroep hebben gevoerd. Het is niet duidelijk of de schutter een directe opdracht had gekregen, hoewel dat wel is beweerd door een inmiddels gedode Al-Qaida-leider die in Jemen was gevestigd.

De Amerikaanse justitie had Apple verzocht om te helpen data uit de twee iPhones van de Saoediër te krijgen. Omdat hij een van zijn telefoons had kapotgeschoten tijdens de aanslag, werd vermoed dat hier belangrijke informatie op stond. Het softwarebedrijf weigerde de Amerikaanse justitie te helpen. Sinds 2014 helpt Apple de overheid niet meer bij het openbreken van telefoons, omdat zij dataprivacy als mensenrecht zien. Volgens de New York Times is de FBI er zonder hulp in geslaagd in de telefoon in te breken.

Haatberichten

Bij de aanslag kwamen drie leden van de Amerikaanse marine om het leven en raakten acht mensen gewond. De schutter zelf werd gedood tijdens de schietpartij. Vanwege de anti-Amerikaanse en anti-Israëlische berichten die hij op sociale media had gedeeld vlak voor de aanval, werd al van terreur uitgegaan.

Na de aanslag zijn 21 Saoedische militairen naar huis gestuurd, nadat op hun sociale media en in hun internetgeschiedenis ook belastend materiaal werd aangetroffen.