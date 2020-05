Parlementsleden Hongkong met elkaar op de vuist

In Hongkong zijn parlementsleden maandag opnieuw met elkaar op de vuist gegaan. Er is onenigheid tussen pro-Chinese en pro-democratische volksvertegenwoordigers over de benoeming van de voorzitter van een commissie die gaat over wetsvoorstellen, melden internationale persbureaus. Vrijdag laaiden de spanningen in het parlement ook al op over dezelfde kwestie.

Beijing heeft de pro-democraten in Hongkong beschuldigd van „kwaadaardige vertragingstechnieken” om te voorkomen dat er over voorstellen wordt gestemd. Een daarvan is het strafbaar stellen van misbruik van het Chinese volkslied. Twee pro-democratische parlementsleden werden maandag afgevoerd door beveiligers. Op beelden is te zijn dat zij hardhandig worden aangepakt.

Maandag begint het proces tegen vijftien pro-democratische activisten over hun aandeel in de massale anti-regeringsprotesten van 2019. De demonstraties in Hongkong richtten zich aanvankelijk tegen een wet die uitlevering aan China makkelijker zou maken, maar groeiden uit tot breed gesteunde pro-democratieprotesten. Maandenlang werd gedemonstreerd tegen de hoogste bestuurder van Hongkong, de door China aangestelde Carrie Lam.

