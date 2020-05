Onthulling oud-wielrenner Armstrong: 21 bij eerste gebruik doping

Hij was pas 21 jaar oud en stond aan het begin van zijn professionele sportcarrière toen hij voor het eerst doping nam. Dat zegt de Amerikaanse oud-wielrenner Lance Armstrang (49) in een documentaire van de sportzender ESPN, waaruit het tijdschrijft Cycling Weekly maandag citeert.

In zijn eerste seizoen als prof in 1992 begon hij met cortisonen, stelt de inmiddels levenslang geschorste sportster. Met die bekentenis lijkt het aannemelijk dat Armstrong ook in 1993, toen hij in Oslo de wereldtitel op de weg veroverde, niet schoon was. De Amerikaan moest al zijn zeven gele truien van de Tour de France (gewonnen tussen 1999 en 2005) inleveren, nadat hij in 2013 in een interview met talkshowhost Oprah Winfrey toegaf verschillende soorten doping gebruikt te hebben. In de jaren daarvoor hadden meerdere mensen, onder wie voormalig ploegartsen en journalisten, Armstrong beschuldigd van die sportzonde.

De vermoedens over dopinggebruik rezen voornamelijk in Armstrongs ‘tweede akte’ in de professionele wielersport: zijn terugkeer in het peloton nadat hij was genezen van teelbalkanker. Nu blijken de verboden middelen dus veel eerder hun intrede te hebben gedaan in zijn carrière.

In de nieuwe documentaire wordt de man uit Texas expliciet gevraagd naar de eerste keer dat hij doping gebruikte. Zijn antwoord: „Ik ga er nu niet meer om liegen. Ik ga je mijn waarheid vertellen. Ik was waarschijnlijk 21 jaar.” De cortisonen beschrijft hij als „lichte” doping, waarmee binnen de ploeg Motorola wat „werd aangerommeld”. „Maar [bloeddoping] EPO was van een heel ander niveau. De prestatievoordelen waren heel groot, als een soort raketbrandstof. Dat was de beslissing die we moesten nemen.”