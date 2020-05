OM breidt aanklacht Taghi-groep uit met betrokkenheid liquidatie in 2016

Het Openbaar Ministerie heeft maandag de aanklacht tegen de leden van de groep rond de vorig jaar gearresteerde Ridouan Taghi verder uitgebreid tijdens een inleidende zitting. Een onbekend aantal van de zeventien verdachten zou ook betrokken zijn geweest bij een liquidatie in 2016. Daarmee wordt de groep nu verdacht van tenminste zes liquidaties en een serie pogingen en voorbereidingen.

Het gaat om de moord op de Amsterdammer Abderrahim ‘Appie’ Belhadj in Amsterdam-Zuidoost in mei 2016. Voor betrokkenheid bij de moord is eerder in hoger beroep al een man veroordeeld tot achttien jaar cel.

Juridisch commentator Folkert Jensma vertelde in NRC Vandaag hoe coronamaatregelen tornen aan de grondrechten van de verdachte: het recht op een eerlijk proces.

Hoewel de verdachten in het Marengo-proces enkel via videoverbinding aanwezig zijn in de rechtbank in Amsterdam-Osdorp, waren strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Het gebied rondom de rechtbank was afgezet en werd bewaakt door zwaarbewapende en gemaskerde agenten. Hoofdverdachte Taghi zit nog altijd in de extra beveiligde gevangenis in Vught en wilde het proces maandag niet volgen.

De behandeling van de zaak wordt bemoeilijkt omdat de belangrijke verdachte Saïd R. nog naar Nederland moet worden gebracht. Hij is opgepakt en zit vast in Colombia. Zijn uitlevering is vanwege de uitbraak van het coronavirus vertraagd. Naar verwachting gaat het Marengo-proces jaren in beslag nemen.

Een overzicht van de aanklachten tegen leden van de groep-Taghi.