Nog meer ontslagen bij Uber: kwart banen weg

Techbedrijf Uber ontslaat opnieuw 3.000 werknemers, nadat het bedrijf twee weken geleden al aankondigde 3.700 mensen te ontslaan. Wereldwijd worden 45 kantoren gesloten en het bedrijf overweegt experimenten op gebied van vrachtvervoer en zelfrijdende auto’s stop te zetten. Topman Dara Khosrowshahi kondigde de maatregelen maandag aan in een e-mail aan zijn werknemers.

Met de maatregelen hoopt Uber het teruggelopen aantal ritten door de coronacrisis te boven te komen, die met 80 procent zijn gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Begin deze maand rapporteerde Uber een verlies van 2,9 miljard dollar (2,6 miljard euro) over het eerste kwartaal bij een omzet van 3,5 miljard dollar.

Met de ontslagen wordt het personeelsbestand van Uber in totaal met een kwart ingekrompen. „We verkleinen ons bedrijf zodat het past bij de realiteit van onze business. Dat heeft tot een aantal pijnlijke beslissingen geleid”, liet Khosrowshahi weten in een verklaring. „We maken nu deze moeilijke keuzes zodat we verder kunnen en met vertrouwen kunnen beginnen met bouwen.”

Met UberEats – de afdeling van Uber voor maaltijdbezorging – gaat het wel goed, maar „dat komt niet in de buurt van het goedmaken van onze verloren inkomsten”, aldus Khosrowshahi in zijn e-mail. Uber is momenteel in gesprek met bezorgrivaal Grubhub over een overname. Uber hoopt zo in de toekomst meer omzet uit maaltijdbezorging te kunnen genereren.

Nederland

De ontslagen treffen met name werknemers in de Verenigde Staten – zo sluit Uber volgens The Wall Street Journaleen compleet kantoor met vijfhonderd medewerkers in het centrum van San Francisco.

Op de vraag of de Nederlandse afdeling van Uber wordt getroffen, wilde een woordvoerder van Uber maandagavond niet reageren. Op het internationale hoofdkantoor in Amsterdam werken in totaal 1.500 mensen. Ook de ondernemingsraad van Uber onthield zich van commentaar. Maar volgens een goed ingevoerde bron „kan het bijna niet anders” dan dat er ook in Nederland ontslagen gaan vallen.

Begin dit jaar maakte Uber nog bekend in 2022 wegens ruimtegebrek het kantoor in de buurt van station Amsterdam Amstel te verruilen voor een nieuw gebouw: het Tripolis Park langs de A10 op de Amsterdamse Zuidas. Dat gebouw werd destijds gekocht met het oog op groei: Uber kan er maximaal drieduizend werknemers kwijt. Wat de impact is van de ontslagen op de verhuisplannen is onduidelijk.

Chauffeurs zijn niet in dienst bij Uber en behoren dus niet tot de groep werknemers die moet vertrekken, maar veel chauffeurs hebben inmiddels al noodgedwongen bijstand aangevraagd. Amsterdamse taxichauffeurs lagen – voor de coronacrisis –maandenlang overhoop met Uber en demonstreerden regelmatig voor het hoofdkantoor voor hogere lonen en een chauffeursstop. In een Telegram-chatgroep van Amsterdamse chauffeurs werd het nieuws van de ontslagen maandag lauwtjes ontvangen.