Nederlandse jongere vindt school niet meer zo leuk

De algemene tevredenheid met school is onder Nederlandse jongeren tussen de 11 en 15 jaar oud in de afgelopen jaren afgenomen. Eerder vonden zij school gemiddeld genomen „leuker” dan jongeren in andere Europese landen, maar die toppositie is Nederland verloren. Dat blijkt uit het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children, dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau, in samenwerking met de Wereldgezondheids Organisatie.

Over het algemeen genomen gaat het volgens de onderzoekers goed met de Nederlandse jongeren in vergelijking met de rest van Europa. Ze ontbijten goed, worden minder gepest en de meesten vinden het makkelijk om met hun ouders te praten. Ook komt problematisch socialemediagebruik het minst vaak voor onder Nederlandse jongeren. Meer dan 90 procent van de onderzochte jongeren geeft dan ook een voldoende voor hun eigen leven.

In de afgelopen vijftien jaar is er alleen wel die daling van schooltevredenheid, waardoor Nederlandse jongeren nu op het niveau van andere landen in Europa uitkomen. Deze daling loopt gelijk op met een sterke toename in de ervaring van druk door schoolwerk.

Stress

Volgens onderzoeker Gonneke Stevens, die het project in Nederland heeft geleid, is het goed mogelijk dat er een verband is tussen het leuk vinden van school en de schooldruk. Uit een onderzoek in 2018 in Nederland bleek al dat steeds meer scholieren stress ervaren doordat ze meer schoolwerk hebben. „Nu kunnen we dat vergelijken met de rest van Europa en valt op dat het vooral in Nederland is toegenomen.”

Het valt volgens Stevens ook op dat er een constant dalende lijn is als het gaat om jongeren die ooit hebben gerookt, zowel in Nederland als in de rest van Europa. Ook is er een afname in het aantal vijftien-jarigen dat ooit seks heeft gehad, tot ongeveer 15 procent. Helaas is daarbij ook het condoomgebruik afgenomen, zowel in Nederland als in de rest van Europa. Daar staat tegenover dat Nederlandse jongeren veel vaker de pil gebruiken.