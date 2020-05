Mysterieuze sterfte pimpelmezen opgehelderd

De mysterieuze sterfte die sinds maart optreedt onder Duitse en Nederlandse pimpelmezen wordt vermoedelijk veroorzaakt door een bacterie, Suttonella ornithocola. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse milieubeschermingsorganisatie Nabu. De bacterie kan bij mezen voor longontsteking zorgen, vaak met fatale afloop. Zieke vogels zijn te herkennen doordat ze vaak ‘bol’ – met hun veren wijd – zitten. Ook zijn ze versuft en niet schuw. Voor mensen en huisdieren is Suttonella ornithocola onschadelijk.

De afgelopen twee maanden zijn in Duitsland zo’n 33.000 pimpelmezen (en in mindere mate ook kool- en kuifmezen en zwarte mezen) getroffen door de bacterie. In Nederland gaat het om ruim tweehonderd dode pimpelmezen, maar daarvan is nog niet officieel vastgesteld of het ook om een besmetting met Suttonella ornithocola gaat. Uit testen door het Erasmus Medisch Centrum is al wel duidelijk dat het in ieder geval niet het nieuwe coronavirus of het usutu- of westnijlvirus betreft.

Moeilijk te kweken

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft autopsie gedaan op tien dode pimpelmezen en één dode koolmees, en laat op de eigen website weten dat enkele van die vogels een bacteriële longontsteking hebben: „Bij de bacteriekweken tot nu toe zijn wel enkele bacteriën gevonden, maar is nog geen Suttonella ornithocola aangetoond.” De desbetreffende bacterie is moeilijk te kweken, en daarom is een moleculaire test nodig. Die loopt momenteel nog.

Al in 1996 werd Suttonella ornithocola voor het eerst in Groot-Brittannië ontdekt – daar duikt hij sindsdien regelmatig op, maar zorgt dan alleen voor lokale mezensterfte. In Duitsland werd in 2018 voor het eerst melding gemaakt van de bacterie, maar destijds betrof het een kleinschalige uitbraak. Waarom er nu zoveel mezen getroffen zijn, is nog onduidelijk.

Besmetten

Dat pimpelmezen meer last hebben van de bacterie dan koolmezen, zou te maken kunnen hebben met hun geringere lichaamsgrootte, aldus de website van Nabu. Kuifmezen en zwarte mezen leven vooral in bossen, waardoor ze elkaar minder makkelijk zouden kunnen besmetten dan een tuinvogel als de pimpelmees, die zich vaak bij gemeenschappelijke voedertafels ophoudt. Onder de dode pimpelmezen bevinden zich veel mannelijke vogels. Een duidelijke verklaring daarvoor ontbreekt, al oppert de Vlaamse vogelbescherming dat de mannetjes door de baltsperiode verzwakt zijn, en daardoor vatbaarder voor infectie.

Jonge koolmees leidt aan ondervoeding Jonge koolmezen in de stad hebben het moeilijk door een gebrek aan insecten. Dat blijkt uit een Hongaars-Brits onderzoek dat deze week is gepubliceerd in het Journal of Animal Ecology. De onderzoekers concluderen dat insectenpopulaties in de stad op z’n minst met een factor 2,5 moeten toenemen om ervoor te zorgen dat koolmezen in de stad eenzelfde broedsucces hebben als koolmezen in bossen. Stadskoolmezen die van de onderzoekers extra voedsel kregen toegediend (vette meelwormen), kregen nakomelingen met twee gram extra lichaamsgewicht: een toename van 15 procent ten opzichte van de koolmeesjonkies zonder aanvullend meelwormdieet. De conclusies zijn zorgwekkend, maar niet helemaal onverwacht. Ook in Nederland is bekend dat de sterfte van jonge koolmezen in de stad hoger ligt dan in bossen. Kees van Oers, die vanuit het Wageningse instituut NIOO-KNAW veel koolmeesonderzoek doet, was mede-auteur van een onderzoeksrapport van CLM en NIOO-KNAW dat afgelopen najaar verscheen. In dat rapport werd onderzocht of gifstoffen (bijvoorbeeld gif ter bestrijding van de buxusmotrups, maar ook anti-vlooienmiddelen) de boosdoener van de jonge-koolmeessterfte in de stad konden zijn. De gevonden concentraties van gifstoffen waren in de meeste gevallen echter niet zo hoog dat ze de doodsoorzaak konden vormen. De auteurs concludeerden daarom dat de stadssterfte samenhangt met een lagere voedselbeschikbaarheid en een hogere predatie van oudervogels (door bijvoorbeeld katten) in de stad. Van Oers vult aan dat zijn collega’s en hij sinds enkele weken ook een „hoge jonge koolmeessterfte” zien in twee bosgebieden. Het betreft voornamelijk jongen van twee of drie dagen oud. „We willen uitzoeken of dit zou kunnen komen door een bekende ziekte, bijvoorbeeld door koolmeespokken of door de bacterie waar ook sprake van is bij de pimpels.”