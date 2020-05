Michael Jordans schoenen brengen recordbedrag van 560.000 dollar op

Het leer is gekrast en gescheurd, de zolen zijn min of meer versleten en links en rechts zijn verschillende maten. Toch werd een paar basketbalschoenen zondag verkocht voor 560.000 dollar, ruim 517.000 euro, meldt veilinghuis Sotheby’s zondag. Het zijn de duurste sneakers ter wereld, eind jaren tachtig tijdens meerdere wedstrijden gedragen door de beroemde Michael Jordan.

Volgens Sotheby’s hebben tien mensen van vier continenten een bod uitgebracht in de tien dagen dat de schoenen ter veiling aangeboden werden. Het gaat om Air Jordan 1’s, de eerste reeks van het model dat werd vernoemd naar de beroemde speler van de Chicago Bulls. Ze zijn ook in de kleuren van die club (rood, wit, zwart) én gesigneerd. Niet met een balpen, zoals de meeste schoenen uit die tijd, maar met een stift. Dat betekent volgens het veilinghuis dat de handtekening langer blijft zitten. Meerdere mensen wilden de schoenen koste wat kost hebben: de prijs steeg in het laatste uur met 300.000 dollar.

Terwijl zijn schoenen geveild werden, keken velen de documentaireserie The Last Dance over Jordans leven. Lees ook: Michael Jordan en de Chicago Bulls zoals je ze nog nooit zag

Duurder

Wie de schoenen heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de koper diepe zakken had. Vooraf werd verwacht dat de schoenen een ton, misschien anderhalf zouden opleveren. Het werd uiteindelijk vier keer zo veel. Het zijn daarmee de duurste sneakers ooit verkocht. De oude recordhouders (een paar historische hardloopschoenen van Nike met zogenoemde wafelzolen) werden afgelopen zomer voor 437.500 dollar afgehamerd.

Liefhebbers moeten al jaren steeds hogere bedragen neerleggen voor een paar zeldzame of anderszins begeerlijke sneakers. Dat deze schoenen een geliefd model zijn én in het basketbalveld zijn gedragen door de naamgever heeft de prijs tot recordhoogte opgestuwd, zegt Brahm Wachter van Sotheby’s op de website van het veilinghuis. „[Dit] toont niet alleen de ongelofelijke aantrekkingskracht van Michael Jordan als een van de meest herkenbare en legendarische sporters aller tijden, maar ook dat het verzamelen van sneakers een werkelijk wereldwijde en groeiende markt is.”

De Air Jordan 1’s zijn de duurste sneakers ooit, maar niet de duurste schoenen. Dat record is in handen van een paar gouden hakken van glitterstilettospecialist Jada Dubai. Daar geen gekreukeld leer, geen handtekening en geen linkerschoen maat 48, rechts 47,5. Wel: zijde, goud en diamanten in maat 36. En een prijskaartje van 17 miljoen dollar, dat voor zover bekend nog niemand heeft betaald.