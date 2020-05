‘Mexicanen helpen xtc-producenten in Nederland met productie crystal meth’

De politie heeft aanwijzingen dat Nederlandse drugshandelaren met behulp van Mexicaanse drugskartels xtc-labs ombouwen tot labs waar crystal meth wordt gemaakt. Dat zegt politiechef Andy Kraag van de landelijke eenheid maandag in een interview met De Telegraaf. De politie denkt dat Mexicaanse drugskartels Nederland zien als goede uitvalsbasis voor nieuwe afzetmarkten in Europa.

Lees ook: Mexicaanse kartels ontginnen Nederland om ‘crystal meth’ te koken

De politie maakt zich zorgen over de toename van het aantal methlabs in Nederland. Zo werden in 2018 zeven laboratoria ontmanteld, vorig jaar waren dit er negen en in de eerste vijf maanden van dit jaar trof de politie vijf methlabs aan. De politie vermoedt dat een deel van de Nederlandse drugscriminelen van xtc wil overstappen naar meth. „De winsten zijn in het buitenland vaak het tienvoudige.” Ook zou het voor Nederlandse xtc-producenten eenvoudig te produceren zijn, zegt politiecommissaris Kraag. „Zij beschikken al over de benodigde hardware, grondstoffen en de distributienetwerken. Alleen de recepten van de Mexicanen ontbraken nog.”

Twee weken geleden trof de politie op een boerenerf in het Gelderse Achter-Drempt een drugslab aan. De politie vond crystal meth, grondstoffen en afgeleiden van de drugs ter waarde van zo’n 10 miljoen euro. De politie arresteerde een 19-jarige man uit Colombia, een man van 29 uit Mexico en een 37-jarige man uit de Verenigde Staten.

In maart werden drie Mexicaanse mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor de productie van crystal meth op een binnenvaartschip in Moerdijk. De eigenaar van het schip, Cor B., kreeg ruim tweeënhalf jaar cel opgelegd. De Mexicanen waren volgens de rechtbank overgevlogen naar Nederland vanwege hun kennis van de productie van crystal meth.