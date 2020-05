Justitie voert alcoholenkelband in

Een enkelband die via zweet meet of de drager een alcoholverbod naleeft, wordt door justitie landelijk ingevoerd. De zogeheten Alcoholmeter moet ingezet worden om geweldsdelicten en verkeersongelukken onder invloed van alcohol te voorkomen, stelt minister van Justitie Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) maandag in een Kamerbrief.

Mensen die onder invloed van alcohol een strafbaar delict hebben gepleegd, kunnen door de rechter een alcoholverbod worden opgelegd. Tot nog toe werd dat gecontroleerd via een blaastest of via bloed- of urineonderzoek. Op verzoek van Kamerleden is gekeken naar andere manieren om het alcoholverbod na te leven, onder andere vanwege de doden die vallen bij verkeersongelukken waar alcohol in het spel was.

De alcoholenkelband is bij verschillende pilots onderzocht. Het ministerie van Justitie schrijft aan de hand van de laatste pilot van 2018 dat de enkelband bruikbaar is volgens hen en volgens andere betrokkenen bij het onderzoek. Bij die pilot pleegde 10 procent van de enkelbanddragers een delict, tegenover 51 procent van de controlegroep. Saskia Capello, directeur Verslavingsreclassering, zegt dat de laatste pilot „laat zien dat dragers van een Alcoholmeter significant minder delicten plegen”.

Onhandig groot

De enkelband meet via sensoren of de drager alcohol gebruikt en verstuurt die informatie eens per dag naar een modem bij de drager thuis. Vanaf hier wordt de informatie over het alcoholgebruik doorverstuurd naar een monotoringssysteem.

Meer dan de helft van de mensen die de enkelband droegen tijdens de pilot van 2018 vond het een voordeel dat zij zich niet meer ergens hoefden te melden voor alcoholcontroles. Een nadeel van de enkelband was volgens dragers de grootte en eventuele huiduitslag of blauwe plekken. Er wordt dan ook gewerkt aan een comfortabelere band. Over privacy beklaagden de dragers zich niet, volgens het rapport van de pilot.