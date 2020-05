Israëliër veroordeeld voor racistische moord op Palestijnse familie

Een Israëlische man is maandag schuldig bevonden aan de moord op een Palestijnse familie in 2015. De driedubbele moord, uitgevoerd met een brandbom, zou door racisme gemotiveerd zijn. Tot dat oordeel kwam een Israëlische rechtbank, meldt persbureau Reuters. De zaak zorgde destijds voor veel ontzetting en wakkerde een golf van Palestijnse wraakacties aan.

In juli 2015 werd een Palestijnse familie ‘s nachts opgeschrikt toen de ramen werden opengebroken en een molotov-cocktail in de slaapkamer naar binnen werd gegooid. Bij de aanval kwamen de twee ouders en een peuter van achttien maanden oud om het leven. Diens vierjarige broer liep ernstige verwondingen op, maar overleefde de aanval. De actie vond plaats het dorpje Duma op de Westelijke Jordaanoever, ten zuiden van Nablus.

Hoewel de rechters de aanslag beoordeelden als terreurdaad, is de dader vrijgesproken van lidmaatschap van een terroristische organisatie. De dader, Amiram Ben-Uliel, heeft de moorden bekend. Hij verklaarde dat hij ze beging uit wraak voor een eerdere moord op een Israëliër, die was doodgeschoten door een Palestijn in de buurt van Duma.

