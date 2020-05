in

‘Ik wilde als kind altijd al de tuin in. Mijn vader was tuinarchitect en ik had een heel klein stukje grond voor mezelf. Na de lagere school wilde ik graag een groene opleiding doen, maar dat idee ben ik in de pubertijd kwijtgeraakt. Zo kwam ik eerst bij allerlei andere beroepen terecht. Ik heb onder meer als televisiemaker gewerkt en als leerkracht. Toen ik tien jaar geleden de tuin van de kinderopvang onder handen ging nemen, voelde ik weer verbinding met het werk in de tuin. Ik besloot een opleiding tot ecologisch hovenier te volgen en begon mijn eigen bedrijf.

„Dit is het enige werk dat me nooit verveelt. Ik heb de tuinboeken naast mijn bed liggen, en soms ga ik ’s ochtends al m’n eigen tuin in, nog voordat ik heb gedoucht. Als ecologisch hovenier ga ik uit van wat ik kan bijdragen aan de biodiversiteit. Ik gebruik materialen die al aanwezig zijn om nieuwe paden en muurtjes te maken. En ik houd met de beplanting rekening met bijvoorbeeld nestgelegenheid voor vogels en schuilplaatsen voor egels. Ik hoop dat mensen hierdoor beter beseffen dat zij met hun tuin iets kunnen doen voor de natuur in Nederland.

„Ik ontwerp en onderhoud nu voornamelijk de tuinen van particulieren in de regio Groningen-Drenthe. Maar ook de pleinen van scholen in Assen en in Groningen. Het verbaast me dat er genoeg werk is, ik doe niet aan adverteren, maar mensen weten me altijd te vinden.”

‘Elke maand stort ik 800 euro voor de boodschappen op een speciale rekening. Dat vind ik eigenlijk heel veel, maar we eten zoveel mogelijk biologisch en dan tikt het wel aan. Daarnaast betaal ik ook de auto omdat ik die voor mijn werk gebruik. Alle andere vaste lasten gaan van de rekening van mijn man, hij betaalt zo het meeste van ons twee. Ik verdien ook maar acht maanden per jaar, van december tot en met maart gebeurt er niet zoveel buiten. In die periode doe ik nieuwe kennis op en ontwerp ik nieuwe tuinen.

„Ik ontdekte via het online kasboek van mijn bank dat we veel meer aan goede doelen betalen dan ik dacht. Sommige dingen heb ik vast een keer op straat afgesloten, en dan merk je die 5 euro per maand niet zo, maar inmiddels ondersteunen we zo vijf verschillende organisaties. En dan doneer ik per jaar ook nog weleens los een bedrag aan een goed doel.

„We hebben twee dochters, van twaalf en veertien jaar. De een speelt viool en de ander zit op zangles. Vroeger wilde ik zelf graag op vioolles, dus ik heb mijn oudste dochter wel een beetje die kant opgestuurd. En ze vindt het nog leuk ook. Ik ben toen zelf ook op les gegaan, maar ik oefen niet genoeg, dus het schiet niet echt op. Plus: in de tuin ontwikkel ik veel spierkracht en dat is niet echt bevorderlijk voor het vioolspel.”

Inkomen: 1.500 euro netto Vaste lasten (gezamenlijk): woonlasten (1.200 euro), verzekeringen (250 euro), internet en tv (110 euro), boodschappen (800 euro), goede doelen (50 euro), autokosten (250 euro), abonnementen (10 euro), 1 hond 2 katten en 4 kippen (50 euro), muziekles (60 euro), sport (30 euro) Privélasten: auto (250 euro), boeken, inventaris en werkkleding (200 euro) Sparen: 400 euro per maand Laatste grote aankoop: reis naar Zweden (2.200 euro)

