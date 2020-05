Bij een kleine plantenhandelaar in Zuid-Beveland. Mijn vrouw vraagt naar tijmplantjes. Er wordt een erg bescheiden plantje getoond. Mijn vrouw: „Hebt u ze niet een beetje groter?” Handelaar: „Mensen laten ze vaak zelf groeien.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl