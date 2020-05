Fake: ’Het is bizar wat me is overkomen’

Foto Marc Deurloo

„Toen premier Rutte en minister Bruins de ‘intelligente lockdown’ aankondigden, viel bij mij meteen het kwartje: de zorgmedewerkers stonden voor een zware strijd. Als kunstenaar sluit ik graag aan bij de actualiteit, ik besloot de zorgmedewerkers te steunen. Op de bank, met mijn laptop op schoot, heb ik dezelfde avond in anderhalf uur tijd Super Nurse geschetst: een verpleegster met een mondkapje met het Superman-logo.

„De volgende dag heb ik sjablonen gesneden en de voorstelling op doek geschilderd. Een paar dagen later zette ik Super Nurse ook op een muur bij de NDSM-werf, een gedoogplek voor straatkunst. Toen ik daarvan een foto op Instagram plaatste, kreeg ik duizenden likes. Meteen heb ik Super Nurse als free download aangeboden op mijn site.

Super Nurse Fake

„Eerst belden lokale media, daarna The Washington Post, The New York Times en Fox News. Op een ochtend werd ik wakker en zag ik een video op Instagram: Super Nurse supergroot geprojecteerd op de muren van een ziekenhuis in Manhattan, de coronabrandhaard in de wereld.

„Het is bizar wat me de afgelopen twee maanden is overkomen. Dit is de doorbraak waar je als kunstenaar altijd op hoopt. Super Nurse heeft het leven van mij en mijn gezin op zijn kop gezet. Galeries uit de super league en grote verzamelaars hebben zich gemeld. Mijn atelier is uitverkocht. Er hebben zich zelfs twee politieke partijen gemeld die iets van me willen.

„Ik heb iets weggegeven en krijg er zo veel voor terug. Het coronavirus heeft voor mij een gouden randje. De les? Als je passie hebt voor wat je doet, kom je er wel.”

In deze videoboodschap laat Fake zien hoe de zeefdruk van ‘Super Nurse’ gemaakt wordt.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 mei 2020