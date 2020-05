Explosie bij woning Rotterdam, verdachten aangehouden in Amsterdam

Een explosie heeft plaatsgevonden bij een woning in Rotterdam in de nacht van zondag op maandag. Niemand raakte daarbij gewond. De woning in de Jagthuisstraat stond leeg omdat het vorige week werd beschoten. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De gevel raakte door de explosie „flink beschadigd”, aldus de politie.

Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. Deze werd door de politie in Amsterdam getraceerd. De twee inzittenden zijn aangehouden. De politie onderzoekt of zij betrokken waren bij de explosie. De bewoners van de omringende woningen in het portiek mochten in de loop van de nacht weer terug naar huis nadat ze enkele uren waren opgevangen in politiebusjes.

De politie is vorige week begonnen met een grootschalig onderzoek naar een reeks schietpartijen in Rotterdam-West en Rotterdam-Oost. Bij deze schietpartijen raakte niemand gewond.