Een sprookje met een 90’s-vibe

Trials of Mana is ideaal voor fantasyfans die niks willen weten van het politieke verraad in Game of Thrones of de minutieus uitgebouwde wereld van The Lord of the Rings. Dit is een ouderwets sprookje met helden, schurken en goed versus kwaad.

Geen wonder: Trials of Mana is een remake van een spel dat in de jaren '90 verscheen, in een tijd dat sprookjesfilms van Disney hoogtij vierden. Door een gebrek aan grafische capaciteit hadden gamemakers niet de ruimte voor nuances, waardoor verhalen al snel gingen over helden die cartooneske schurken te lijf gingen.

In die tijdgeest past Trials of Mana, al weet de game daar een verrassende laag aan toe te voegen. Vooraf moet je uit een lijst van zes personages kiezen wie je speelt. Kies je voor de dief Hawkeye, dan begin je als lid van een dievengilde. Speel je liever de zwaardvechter Duran? Dan zie je hoe het kasteel van je koning wordt overrompeld. Dit spel geeft de gamewereld kleur, omdat je vanuit verschillende perspectieven ziet wat er gebeurt. Reden om het een paar keer opnieuw te spelen.

Uiteindelijk bereiken alle zes de verhalen hetzelfde punt en word je vergezeld door twee computergestuurde teamgenoten. Je krijgt een simpel doel voor je kiezen: het verzamelen van magische krachten om de wereld te redden. Je reist van stad naar stad, helpt dorpelingen in nood en wordt gaandeweg sterker. Nooit wordt het verhaal gewichtig, wat ook de charme is. Trials of Mana blijft bij de luchtigheid van de jaren '90.

Dat zie je ook terug in de techniek. Het gevechtssysteem voelt snel en actievol, en laat je zonder zorgen op monsters inhakken. Naarmate je verder komt worden hier een paar lagen complexiteit aan toegevoegd. Je kunt Duran bijvoorbeeld veranderen in een agressieve vechtersbaas of in een defensieve ridder, twee rollen die je speelstijl significant veranderen. De magiër Charlotte kan leren om haar teamgenoten te genezen, of om vuurballen en bliksemstralen te schieten. Dit biedt een tactische onderlaag voor fanatieke spelers. Het meertakkige verhaal en dergelijke personage-ontwikkeling waren in 1995 revolutionair. Dat is waarom Japan, waar de titel oorspronkelijk verscheen, de game 25 jaar na dato nog steeds een warm hart toedraagt. Voor velen hier in het Westen ontbreekt dat sentiment, omdat de game tot voor kort nog nooit hier werd uitgebracht.

