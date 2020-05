Een lief spel waarin iedereen zijn eigen eiland vormgeeft

„Is Covid-19 ontwikkeld en losgelaten door Nintendo als deel van een plan om de verkoop van Animal Crossing te stimuleren?”, vroeg komiek John Oliver zich onlangs gekscherend af. Oliver was niet de eerste die deze grap maakte. Animal Crossing: New Horizons, een lief spel waarin je je ideale eiland kan vormgeven, bleek afgelopen week de op twee na snelst-verkopende Nintendo-game ooit. In maart werd het spel gemiddeld een miljoen keer per dag verkocht. Dat een game zo groot wordt en op deze schaal doorbreekt, gebeurt niet vaak – recent alleen Fortnite en Pokemon Go.

Animal Crossing lijkt gemaakt voor deze coronacrisis. Niet alleen omdat het een rustgevend buitenleven biedt aan mensen die binnen zitten, ook de sociale factor speelt een rol. In het spel worden feestjes gehouden, vriendschappen versterkt. Sommige moslims vieren de nachtelijke maaltijden tijdens ramadan met genodigden op hun eiland. In China wordt het spel gebruikt om actie te voeren voor de onafhankelijkheid van Hong Kong.

Animal Crossing lijkt inmiddels overal te zijn: muzikanten als Mark Hoppus van Blink-182, maar ook politici als de Amerikaanse afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez maken melding van hun liefde voor het spel.

In het spel is zelfs een talkshow opgetuigd, waarin Animal Crossing-liefhebber Elijah Wood te gast was. Gespannen keek men uit naar de verkoopcijfers die het bedrijf vorige week bekendmaakte: ruim 13 miljoen exemplaren verkocht, waarvan het gros in de laatste dagen van maart. Qua digitale downloads (5 miljoen) heeft het spel zelfs Call of Duty ingehaald als snelstverkopende game ooit.

Dankzij het enorme aantal spelers zit Nintendo opeens met luxeproblemen. Vanwege Animal Crossing in het bijzonder en het hoge aantal thuiszitters in het algemeen, kan producent Nintendo al meer dan een maand de vraag naar spelcomputer Switch niet bijbenen. Er werden twee keer zoveel Switches verkocht in maart van dit jaar als in maart vorig jaar, met tekorten en woekerprijzen als resultaat.

Maar ook de interne economie van het spel staat onder hoogspanning door de grote spelersaantallen. Mensen bespelen massaal de ‘stalk market’, de bizarre aandelenbeurs van Animal Crossing. Elke zondag kan je knollen kopen. De verkoopprijs verandert twee keer per dag. Wie zijn knollen niet voor de daaropvolgende zondag verkoopt, is ze kwijt.

Fanatieke spelers achterhaalden de achterliggende algoritmen. Via websites kun je nu checken hoe groot de kans is dat je die week winst kan maken op de knollenmarkt.

Maar wat moet je als de knollenprijzen op je eiland de hele week tegenvallen? Dan zoek je één van de vele Facebook-groepen op die zich hebben gewijd aan de knollenmarkt, of een van de speciale marktplatformen die zich online hebben opgeworpen. Mensen met een fortuinlijke knollenprijs op hun eiland bieden daar toegang tot hun winkel aan, vaak voor een percentage van de winst. Ook voor speciale voorwerpen en personages kun je op deze marktplaatsen terecht.

Het aantal ‘bellionaires’ – de munteenheid van het spel – neemt ondertussen rap toe. Maar dat lijkt haaks te staan op de ongejaagde structuur van het spel. Hoe meer geld je hebt, hoe sneller je door veel content heen raast, zoals het uitbouwen van je huis.

Vorige maand kondigde Nintendo aan de rente op de eilandbank omlaag te schroeven. Een noodgreep van de centrale bank om de economie te redden: ook dat kan in Animal Crossing.