Straf voor drugssmokkelaar, douanier Gerrit G. blijft 14 jaar cel

Douanier Gerrit G. is maandag ook in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor drugssmokkel. Hij liet van 2013 tot zijn arrestatie in 2015 grote ladingen cocaïne door tijdens zijn werk in de Rotterdamse haven. Het gerechtshof in Den Haag bevond G. (59) ook schuldig aan witwassen en wapenbezit.

De straf van G. is even hoog als de straf die de Rotterdamse rechtbank hem in 2017 oplegde. Het Openbaar Ministerie had in het hoger beroep ook veertien jaar cel tegen hem geëist. Twee medeverdachten kregen respectievelijk tien en vier jaar cel voor het omkopen van G. en het importeren van cocaïne.

Lees ook: Corruptie in de Rotterdamse haven is een hardnekkig probleem

Het hof rekent het G. zwaar aan dat hij zich „zich als ambtenaar heeft laten omkopen”. Hij had een verantwoordelijke positie bij de douane en mocht zelf bepalen welke zeecontainers werden gecontroleerd op drugs en welke niet. Criminelen fluisterden hem van tevoren in waar de drugs zich bevonden, zodat G. de containers in kwestie kon doorlaten. Zelf kreeg hij een deel van de winst - in zijn keuken vond de politie een boodschappentas met 1 miljoen euro. „De verdachte heeft zich bij zijn handelen enkel laten leiden door het grote geld”, aldus het hof.

Gerrit G. was het middelpunt van een ruzie tussen criminelen, die draaide om de vraag wie de controle had over de douanier. Het conflict leidde uiteindelijk tot de moord in 2014 op Rob Zweekhorst, een onschuldige burger die door een huurmoordenaar werd aangezien voor de drugscrimineel die hij uit de weg had moeten ruimen. In het onderzoek naar de dood van Zweekhorst kwam ook de corruptie aan het licht van G., die na zijn arrestatie zware bedreigingen ontving uit het criminele milieu.