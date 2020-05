De Saoedische prins is op koopjesjacht

Het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië grijpt de coronacrisis aan om tegen aantrekkelijke prijzen belangen te nemen in westerse bedrijven. Terwijl beleggers wereldwijd grote verliezen leden op hun investeringen, kocht het Public Investment Fund (PIF), zoals het Saoedische staatsfonds heet, voor ten minste 7,7 miljard dollar Amerikaanse aandelen.

Dat blijkt uit de kwartaalrapportage die het fonds heeft ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder (SEC). Het PIF investeerde vooral in grote, bekende bedrijven, veelal hard geraakt door de coronacrisis. Zo nam het Saoedische staatsfonds belangen van circa een half miljard dollar in oliemaatschappij Shell, entertainmentbedrijven Disney en Live Nation Entertainment, hotelketen Marriott en banken Citigroup en Bank of America. Ook kocht het staatsinvesteringsfonds voor ruim 700 miljoen dollar aandelen in vliegtuigbouwer Boeing en stak het 522 miljoen dollar in Facebook.

Het PIF staat sinds 2015 onder leiding van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman en heeft ruim 300 miljard dollar in beheer. Door gespreid te investeren, wil de kroonprins – de machtigste man van Saoedi-Arabië – het land minder afhankelijk maken van olie-inkomsten. Deze strategie, die Bin Salman enkele jaren geleden heeft omarmd, is van groter belang geworden nu de olieprijs is gekelderd en Saoedi-Arabië de inkomsten hard heeft zien teruglopen. In een poging die klap te verzachten heeft de Saoedische regering eveneens belastingen verhoogd en lonen van ambtenaren versoberd, schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Investeringen van het PIF pakken vooralsnog lang niet allemaal goed uit. Zo stak het staatsfonds 45 miljard dollar in het Vision Fund van Softbank, dat recent grote verliezen leed.

NRC Lunchkoers Het belangrijkste economische nieuws voor tussen de middag Inschrijven