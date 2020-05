Trump geeft gebruik omstreden malariaremmer toe

VS noemen WHO „marionet van China” maar overwegen hervatting steun

De Verenigde Staten gaan de opgeschorte financiële steun voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) binnenkort mogelijk hervatten. Over de hoogte van de steun twijfel president Trump nog. Op een persconferentie op maandag noemde de president een bedrag van 40 miljoen dollar, om daaraan toe te voegen „dat sommige mensen dat nog veel vinden”.

Eerder hadden de Verenigde Staten hun steun aan de WHO opgeschort, omdat de organisatie tekort zou zijn geschoten in hun aanpak van de globale verspreiding van het coronavirus. Tijdens een persconferentie op maandagavond herhaalde Trump die boodschap. „De WHO heeft slecht werk geleverd. Alles draait daar om China. Ze zijn een marionet van China”.

De Chinese president Xi Jinping had tijdens een digitale vergadering van de WHO eerder op maandag een bedrag van twee miljard dollar (1,8 miljard euro) toegezegd voor de bestrijding van Covid-19 in ontwikkelingslanden. Het Witte Huis noemde die steun in een verklaring „een poging van China om de aandacht af te leiden van de internationale roep om het erkennen van aansprakelijkheid voor de pandemie door de Chinese regering. China had de wereld eerder moeten waarschuwen. Het land moet veel meer betalen dan 2 miljard dollar”.