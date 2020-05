Betonnen wandplaten vallen op de A10, weg nog tot laat in de avond afgesloten

De A10 rond Amsterdam is bij Watergraafsmeer afgesloten omdat een aantal betonnen platen die onderdeel waren van een wand onder een viaduct op de weg was gevallen. Zeven platen liggen in brokken over de weg. De rommel moet opgeruimd worden en het spoorviaduct nader geïnspecteerd. Daardoor kan de weg pas rond 22.00 uur weer open.

De platen vielen al tegen het eind van de ochtend om. Zes auto’s liepen schade op, vooral aan banden en wielen. Volgen de politie is er niemand gewond geraakt. Op verschillende plekken wordt het verkeer omgeleid. In een van de ontstane files vond ook nog een aanrijding plaats, met weer extra verkeershinder tot gevolg. Ook het treinverkeer tussen Amsterdam en Weesp werd enige tijd stilgelegd, maar eerder al hervat.

De platen waren bevestigd voor een aantal metalen pijlers die een spoorviaduct ondersteunen. Het viaduct over de belangrijke ringweg rond de hoofdstad wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Hoe het mogelijk is dat de platen loslieten, weet de dienst nog niet. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan. De platen die wel nog vastzitten, worden voor de heropening van de snelweg gecontroleerd en waar nodig beter vastgezet.