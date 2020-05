Rob Jetten leest aan hem gerichte anti-homoberichten voor op Twitter

„Achterlijke flikker”, „kankerhomo” en „vieze pisnicht”. De enige openlijk homoseksuele fractievoorzitter in de Tweede kamer, Rob Jetten (D66) heeft zondag een boekje open gedaan over de haatberichten die hij zoal krijgt toegestuurd vanwege zijn geaardheid. Ter gelegenheid van de Internationale Dag Tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans-, en Interseksefobie (IDAHOT) plaatste Jetten op Twitter een filmpje waarin hij de beledigingen voorleest.

„Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf”, schrijft Jetten. Tegenover persbureau ANP pleit Jetten voor een voorlichtingscampagne over verbaal geweld op scholen. Ook moet de grondwetswijziging over het verbod op homodiscriminatie als het aan Jetten ligt nog voor de zomer worden doorgevoerd. Seksuele geaardheid als grond voor discriminatie staat nu namelijk niet expliciet genoemd in Artikel 1.

Bekijk hier de video:

Lhbti-belangenorganisatie COC roept zondag op de regenboogvlag uit te hangen ter gelegenheid van de IDAHOT. „Dit jaar belangrijker dan ooit. Nederland is weer twee plekken gezakt op de lijst van veilige LHBTI+ landen en veel niet-hetero’s durven nog steeds niet hand-in-hand over straat te lopen”, zegt COC tegen ANP. Op het gebouw van de Europese Commissie is de regenboogvlag geprojecteerd, zoals te zien is op het Twitteraccount van Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen: