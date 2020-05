Discriminatie, geweld tegen lhbt’ers in Frankrijk sterk toegenomen

Homoseksuelen en transgenders in Frankrijk kregen vorig jaar veel meer te maken met discriminatie, haat en belagingen. De autoriteiten noteerden in 2019 36 procent meer gevallen van „anti-lhbt-daden” genoteerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een rapport dat het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken dit weekend heeft gepubliceerd.

Volgens het ministerie meldden zich „1.870 slachtoffers van homofobe of transfobe misdrijven die werden geïdentificeerd door de politie en de gendarmerie”. Een derde van de klachten betrof beledigingen, in 28 procent van de meldingen werden slachtoffers fysiek aangevallen. Driekwart van de slachtoffers was man en meer dan de helft was jonger dan 35 jaar.

De algehele toename van het aantal incidenten getuigt volgens de autoritieten van een „verankering van homofobie en transfobie in de samenleving”. Er zou in Frankrijk sowieso sprake zijn van een bredere toename van „op identiteit gebaseerde haat”. Minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken) deed zaterdag, samen met de speciale delegatie die onderzoek doet naar discriminatie en racisme, een oproep om waakzaam te zijn voor oplaaiende haat.

Ook vorig jaar forse stijging

Organisaties die zich hardmaken voor de lhbt-gemeenschap in Frankrijk reageerden scherp op die oproep, schrijft persbureau AFP. De uitgebrachte cijfers zouden niet overeenkomen met de realiteit van veel stellen en individuen. Slachtoffers van homofobie zouden vaak bang zijn om aangifte te doen. De organisaties wijzen erop dat in 2018 sprake was van een vergelijkbare toename van discriminatie: toen was er een stijging van ruim dertig procent in één jaar tijd.

In een poging om meer grip te krijgen op tot nu toe ongemelde incidenten en om lhbt’ers die zich bedreigd voelen te kunnen bereiken, heeft de politie een speciale app gelanceerd. De organisatie AIDES laat dit weekend weten dat de corona-lockdown een extra bron van zorg is. De maatschappelijke organisatie vreest dat door de thuisisolatie homosekuele of transgender jongeren gevaar lopen voor geweld binnen het gezin.

Dit weekend en afgelopen week kwamen meer organisaties en nationale overheden met cijfers over homogeweld en -haat. Op 17 mei (dit jaar op zondag) valt de Internationale dag tegen homofobie, bifobie, interseksefobie en transfobie.