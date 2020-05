Denk spreekt van ‘verzoening’ tussen Kamerleden

Denk spreekt van „verzoening” en „constructieve gesprekken” tussen de drie Kamerleden Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. In een zondag gepubliceerde verklaring op Twitter erkent de partij dat „uitspraken zijn gedaan en handelingen verricht” die Denk „niet ten goede” zijn gekomen. „De betrokkenen in dit proces hebben spijt betuigd en elkaar beloofd het verleden achter zich te laten”, is te lezen in de verklaring.

Op 6 juni zal de partij een ledenvergadering te organiseren, die geleid zal worden door Statenlid Metin Celik. Fractievoorzitter Azarkan en mede-oprichter Kuzu zeggen dit besluit te steunen. Het is niet duidelijk of Selçuk Öztürk ook inderdaad de ruzie achter zich wil laten. Hij was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar. Vanuit de partij zijn in het verleden eerder tegenstrijdige berichten naar buiten gebracht.

Machtsstrijd

De afgelopen maanden vond openlijk een machtsstrijd plaats tussen de oprichters van Denk. Özturk, voorzitter van het partijbestuur, dwong Kuzu om op te stappen als fractievoorzitter omdat hij met een buitenechtelijke relatie de partij zou hebben geschaad. Nadat Azarkan vervolgens probeerde het bestuur weg te krijgen, zette Özturk hem uit de partij. Een beroepscommissie van Denk oordeelde vorige week dat dit echter niet had gemogen.

De ledenvergadering op 6 juni zal zich richten tot „de strikt noodzakelijke bestuurstaken”. Vanwege de coronacrisis zullen maximaal dertig personen aanwezig zijn. Voor leden is de vergadering ook online te volgen.