Trump slaat terug na coronakritiek Obama

President Jerome Powell van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, denkt dat de Amerikaanse economie dit kwartaal met 20 tot 30 procent kan instorten vanwege de coronapandemie. Maar hij zei in het CBS-programma 60 Minutes te verwachten dat de VS een depressie kan vermijden en dat de kans groot is dat de economie in het derde kwartaal weer wat zal groeien, meldt ANP.

Dode en gewonde na crash bij coronavliegshow in Canada

In de Canadese stad Kamploops zijn door een vliegtuigcrash een dode en een gewonde gevallen. Een jet van een demonstratieteam van de Canadese luchtmacht, de Snowbirds, stortte kort na het opstijgen neer in een woonwijk. De piloot wist zich met zijn schietstoel te redden, maar van de twee andere bemanningsleden kwam er eentje om en raakte de ander gewond, meldt de luchtmacht.

It is with heavy hearts that we announce that one member of the CF Snowbirds team has died and one has sustained serious injuries. We can confirm that we have contacted all primary family members of those involved. More information will be communicated in the near future. — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 17, 2020

De vliegshow in Kamploops in de provincie British Columbia was onderdeel van „Operation Inspiration”, een landelijk initiatief om hulpverleners, mensen in andere cruciale sectoren en alle Canadezen een hart onder de riem te steken tijdens deze coronacrisis. Over de toedracht van het ongeluk is nog niks bekend gemaakt.

Vorig jaar oktober stortte volgens Reuters ook al een jet van de Snowbirds neer. Dat was toen in een onbevolkt gebied vlak voor een show in Atlanta. Ook toen wist de piloot zichzelf te redden met zijn schietstoel.