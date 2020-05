Afghaanse president en rivaal verdelen de macht

Afghanistan heeft weer één regering. President Ashraf Ghani en zijn politiek rivaal Abdullah Abdullah hebben zondag een akkoord gesloten waarin ze de macht over het land verdelen. Wie precies wat gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, behalve dan dat Ghani president blijft en Abdullah de regie krijgt in vredesonderhandelingen met de Taliban.

Details over het regeerakkoord – dat door beide partijen een „politieke overeenkomst” wordt genoemd – zullen op korte termijn via de staatsomroep gecommuniceerd worden, tweet Ghani’s zegman Sediq Sediqqi. Volgens de woordvoerder van Ghani zal een aantal ministersposten in het nieuwe Afghaanse kabinet naar getrouwen van Abdullah gaan. De Engelstalige Afghaanse zender Tolo News meldt dat de ministersposten gelijk zullen worden verdeeld.

De Verenigde Staten hopen na ruim achttien jaar hun troepen uit Afghanistan te kunnen terughalen. Er is Washington veel aan gelegen het akkoord te laten slagen.

Washington en de Taliban

Na de verkiezingen van september vorig jaar liet zowel Ghani als Abdullah zich benoemen tot president. Terwijl de zittend president door de kiescommissie werd uitgeroepen tot winnaar, is Abdullah ervan overtuigd het slachtoffer te zijn geweest van stembusfraude. De politieke onrust die gepaard ging met het uitroepen van regeringen leidde tot ergernis bij onder meer de Verenigde Staten, die hadden geprobeerd te bemiddelen in vredesbesprekingen tussen de Taliban en de Afghaanse regering.

Voor de Amerikanen was de patstelling eind maart aanleiding om de uitbetaling van 1 miljard euro aan hulpgeld voor dit jaar op te schorten. Of de bijstand nu zal worden hervat, moet nog blijken. Zelf sloot Washington al wel een akkoord met de terreurbeweging die tot en met 2001 aan de macht was in Afghanistan. Daarin stond onder meer de gefaseerde terugtrekking van Amerikaanse militairen in Afghanistan en de vrijlating van duizenden Talibanstrijders door de regering.

Over de details van die vrijlating verschilden Ghani (die niet bij de onderhandelingen met de VS aanwezig was) en de Taliban echter van mening. Zo wilde de president niet verder gaan dan 1.500 strijders gaan en daar bovendien gevangen genomen militairen voor terug zien. De Taliban ontkenden voor zo’n ruil te hebben getekend. De beweging wilde pas verder praten wanneer de regering toe zou zeggen 5.000 mensen vrij te laten.