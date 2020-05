Omdat ik (80) last heb van een hernia loop ik sinds kort met een stok. Het komt mijn wandeltempo niet ten goede en draagt ook overigens niet bij aan een jeugdige uitstraling. Tijdens een van mijn dagelijkse ommetjes word ik bezorgd aangesproken door een wildvreemd meisje van ongeveer tien: „Past u maar goed op, meneer.” Ik leg uit dat ik mij pijnlijk nauwkeurig houd aan alle nieuwe regels en dat ik me daardoor betrekkelijk veilig voel. Helemaal gerustgesteld is ze niet: „Als u doodgaat, bent u er niet meer maar al die anderen hebben dan verdriet.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 mei 2020