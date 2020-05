Trump ontslaat inspecteur-generaal die Pompeo zou onderzoeken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft inspecteur-generaal Steve Linick vrijdagavond (lokale tijd) ontslagen. Dat meldt persbureau Reuters. Trump gaf als reden het vertrouwen in de hoogste ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken te zijn verloren, maar legde niet uit waar dat door komt. Critici vermoeden dat Trump Linick heeft ontslagen omdat hij een onderzoek zou hebben geopend naar minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Het ontslag van Linick heeft tot veel kritiek geleid onder Democraten. Congreslid Eliot Engel bracht naar buiten dat Linick Pompeo onderzocht en stelt dat de timing van het ontslag „te midden van een dergelijk onderzoek er sterk op wijst dat het een onwettige wraakactie is”. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi noemt Linicks gedwongen vertrek „een versnelling van een gevaarlijk patroon van vergelding”. Senator Chris Murphy roept op tot een onderzoek naar de reden van het ontslag.

Na de impeachmentprocedure vielen ook meerdere ontslagen: de wraak van Donald Trump

Het bestaan van het onderzoek naar Pompeo is door anonieme bronnen bevestigd tegenover verschillende Amerikaanse media, maar om wat voor onderzoek het gaat, is niet helemaal duidelijk. Volgens CNN en Politico onderzocht de inspecteur-generaal mogelijk of Pompeo een medewerker onrechtmatig heeft ingezet voor persoonlijke gunsten voor hemzelf en zijn vrouw. Volgens een hoge ambtenaar die met de zender sprak, zou de minister zelf hebben gezegd dat Linick ontslagen zou moeten worden.

Linick werd in 2013 aangesteld door Trumps voorganger Barack Obama. Hij wordt opgevolgd door Stephan Akard, momenteel de directeur van het zogenoemde Bureau van Buitenlandse Missies en een gelijkgestemde en voormalige directe collega van vicepresident Mike Pence.