Songfestival in 2021 definitief in Rotterdam

Het Eurovisie Songfestival wordt in 2021 definitief gehouden in Rotterdam. Dat is zaterdagavond bekendgemaakt tijdens de speciale uitzending Eurovision: Europe Shine A Light, die in plaats van het geannuleerde songfestival werd uitgezonden.

„We gaan ervoor zorgen dat het gebeurt”, stond als tekst bij een video met beelden van Rotterdam, die aan het slot van de speciale uitzending werd vertoond. „We gaan open.” Rotterdam heeft vorige maand al aangegeven gaststad te willen zijn voor het songfestival, dat zaterdag in de Ahoy-arena zou zijn gehouden, maar werd afgezegd wegens het coronavirus.

De organiserende omroepen NPO, AVROTROS en NOS gaven in principe aan door te willen, maar moesten de financiën nog op een rij zetten, schrijft het ANP. Nu hebben ze groen licht gegeven.

Wanneer het songfestival volgend jaar precies plaatsvindt en welke vorm is precies krijgt, is nog niet duidelijk. De komende weken en maanden worden meer details bekendgemaakt. Fans die nog kaartjes hebben voor het geannuleerde festival krijgen binnenkort een bericht over de mogelijkheid om kaarten te behouden dan wel geld terug te krijgen.

„Ons team is gemotiveerd en enthousiast en heeft zin om met hernieuwde energie vooruit te kijken om in 2021 een fantastisch Eurovisie Songfestival te organiseren”, laat uitvoerend producent Sietse Bakker weten. „Met een gevoel van realisme dat past bij de tijd waarin we leven, maar ook met ambitie en creativiteit. We kijken ernaar uit om met de hele songfestivalfamilie samen te werken om dit volgend jaar mogelijk te maken.”

Sterker dan ooit

De gemeente Rotterdam is blij met de aankondiging. „Wij zijn klaar om er een feest van en voor iedereen van te maken”, aldus de Rotterdamse wethouder Said Kasmi. „Iets om - zeker in deze moeilijke tijden - met elkaar naar uit te kijken.”

Tijdens de speciale uitzending waren korte clips te zien van de artiesten die in de finale zouden hebben opgetreden. Ook waren er optredens op afstand van voormalige winnaars, onder wie Duncan Laurence, die vorig jaar won namens Nederland. Aan het einde van de uitzending zongen de deelnemers van dit jaar op samengevoegde videobeelden het nummer ‘Love Shine A Light’ van Katrina and the Waves, winnaar namens het Verenigd Koninkrijk in 1997.

Martin Österdahl, de nieuwe Executive Supervisor van het Eurovisiesongfestival, is blij dat er weer verder kan worden gekeken. „Het is van cruciaal belang dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar terugkeert”, vindt hij. „En ik ben ervan overtuigd dat wij samen door de uitdagingen waar het Eurovisiesongfestival nu voor staat, sterker dan ooit gaan terugkomen.”