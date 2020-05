NOS schaft na ophef bokaal voor diversiteit in producties af

De NOS stopt met het uitreiken van de zogenoemde Divibokaal. Dat heeft NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gelauff zaterdag bekendgemaakt in een verklaring. Een dag eerder onthulde GeenStijl dat de omroep maandelijks een prijs uitreikte aan een medewerker die ‘diverse’ bronnen en invalshoeken weet te verwerken in zijn of haar productie. Dit leidde onder andere tot kritiek van mediamakers en Kamervragen van de VVD en PVV.

Gelauff lichtte in radioprogramma WNL op Zaterdag toe te hebben ingezien dat „er mensen zijn die dit raakt, die dit pijnlijk vinden”. Volgens hem was er daarom geen andere keuze dan te stoppen met de prijsuitreiking. „Als je constateert dat er zoveel mensen zijn die dit als fout zien, dan moet je ermee ophouden”, zei hij.

Naast de Divibokaal, hanteert de NOS ook een database (de ‘Divibase’) waarin de etnische achtergrond en het geslacht van bronnen worden bijgehouden. Voor zover bekend blijft deze database voorlopig wel in gebruik. Zowel de bokaal als de database zijn volgens Gelauff methodieken om meer diversiteit in de productie van de omroep te krijgen, wat volgens de hoofdredacteur de „wettelijke taak en missie” van de NOS is.

Vrijdag zei hij tegen NRC dat de NOS probeert „verhalen en nieuws te maken voor en door iedereen” en dat „journalistiek de samenleving in de breedte moet representeren”. De bokaal en de database zouden voorbeelden zijn van de „actieve stappen” die de NOS zet om het land en zijn inwoners beter te representeren. Zaterdag voegde hij toe dat hij denkt dat de huidige aanpak „leidt tot een meer representatief beeld in onze berichtgeving”.