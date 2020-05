KPMG en Deloitte schikken met Vestia

Woningcorporatie Vestia en de accountants KPMG en Deloitte hebben deze week voor 25 miljoen euro een gezamenlijke schikking bereikt in de slepende derivatenzaak. Hiermee komt een einde aan de juridische procedures die de woningcorporatie tegen de accountantskantoren had aangespannen. De accountants betalen het bedrag aan Vestia zonder erkenning van schuld of aansprakelijkheid.

Dit heeft Vestia vrijdag bekendgemaakt. Deloitte controleerde de boeken van 2000 tot 2009, waarna de accountants van KPMG de controle overnamen. Volgens Vestia zijn alle betrokkenen „ tevreden met het kunnen afronden van dit langlopende dossier”.

Eerder werden sommige betrokken accountants tuchtrechtelijk veroordeeld voor de tekortschietende controle. Een voormalig Deloitte-accountant kreeg in 2016 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven een waarschuwing wegens het „schenden van het fundamenteel beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid”. Een betrokken KPMG-accountant werd in 2013 door de tuchtrechter schuldig bevonden en kreeg een berisping. In 2016 maakte Vestia bekend de uitspraken van de tuchtrechter te gaan gebruiken voor een civiele procedure. De hoogte van de claim werd niet bekend.

Miljarden schade

In 2012 kwam de woningcorporatie in de financiële problemen doordat risicovolle investeringen in derivaten verkeerd uitpakten. Het debacle bij Vestia leidde uiteindelijk tot een schadepost van 2,5 miljard euro. Via een overdaad aan derivaten wapende de corporatie zich tegen een hogere rente. Toen de rente bleef dalen kwam Vestia in problemen en moesten branchegenoten financieel bijspringen. Het kostte justitie destijds drie maanden om alle 400 derivatencontracten te achterhalen en ontwarren. De kasbeheerder bleek in totaal voor 23 miljard euro aan derivaten te hebben afgesloten

Vestia kampt nog altijd met de financiële naweeën van het schandaal. Deze week werd bekend dat in verschillende gemeentes in Zuid-Holland plaatselijke corporaties duizenden woningen van Vestia overnemen. Iedere maand hevelt de corporatie ook zo’n tien woningen over naar de vrije sector omdat ze daar meer opleveren. Om de geldnood te verlichten, wil Vestia in totaal tienduizend huurwoningen verkopen.

De schikking met de accountants is niet de eerste van Vestia. Eerder werden al schikkingen getroffen met oud-commissarissen van de corporatie en met ABN Amro en Deutsche Bank. Vorig jaar ontving Vestia 175 miljoen van Deutsche Bank. De corporatie sloot ook bij Deutsche Bank complexe renteverzekeringen af voor langdurige leningen.

De voormalige kasbeheerder werd in 2018 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Directeur Erik Staal ontliep vervolging als gevolg van de fraude-affaire, hoewel hij wel alle contracten tekende en als bestuurder verantwoordelijk was.

In maart van dit jaar werd Staal wel tot twee jaar cel veroordeeld vanwege een andere fraudezaak. Als bestuurder van de woonstichting HASA in Zuid-Afrika werd hij schuldig gevonden aan het ontvreemden van 1,7 miljoen euro. Staal gebruikte dat geld van HASA onder meer om zijn bestuurdersaansprakelijkheid bij Vestia af te kopen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 mei 2020