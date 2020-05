Koninklijk schaamzweet

Dus brilprins Bernhard kreeg als eigenaar van het Zandvoortse Circuit toestemming om een paar ‘tijdelijke tribunes’ naast zijn racebaantje neer te zetten zodat het duingebied na de Grand Prix weer kon worden teruggegeven aan de natuur. En wat deed ons koninklijke Amsterdamse pandenmietje? Hij stortte op 20.000 vierkante meter natuurgebied kankerverwekkende asfaltbrokken als ondergrond voor deze tribunes. En die blijven daar de komende eeuw natuurlijk lekker liggen. Schijt aan de rugstreeppad. Schijt aan de zandhagedis. En schijt aan de natuur.

En nu? Nu niks. Natuurorganisaties zullen een procedure starten. Bernhard zet daar ongetwijfeld een roedel doortrapte Zuidas-advocaten op. Vriendjes die hij kent van Vindicat. Die gaan de zaak jaren rekken en maltraiteren, waarna de milieuactivisten op een gegeven moment doodmoe en failliet de handdoek in de ring gooien. De Oranjes wroemwroemen ondertussen lekker verder in hun raceautootjes. Het recht heeft weer eens gezegevierd.

Ik heb het over het beschaafde neefje van onze koning Willem-Alexander, die zelf ook heel goed weet hoe je allerlei wetten behendig moet ontduiken. Voorbeeld? Als vruchtgebruiker van kroondomein Het Loo strijkt hij jaarlijks een vette subsidie op, terwijl dat geld voor de eigenaar bestemd is. En die eigenaar is niet onze baardige koning. Wij zijn dat. Het Nederlandse volk. Daarbij gooit Willy de koninklijke bosjes ook nog eens drie maanden per jaar dicht zodat hij met zijn vrindjes ongestoord op kleine zwijntjes kan knallen. Zelf noemt hij dat jagen ‘aantalsregulatie’. Je kan niet zeggen dat die Oranjes geen gevoel voor humor hebben. Aantalsregulatie! Daar heeft het advocatenkantoor vol Minerva-kornuiten ongetwijfeld keihard om gelachen. Maar volgens de wet mag Willy het kroondomein helemaal niet sluiten.

Slimme hoogleraren zeggen zelfs dat onze keurige koning geen poot heeft om op te staan. Omdat het allemaal ‘juridische belazerij is waar een rechter gehakt van maakt!’ Maar of deze zaak ooit een rechtbank gaat halen? Ik vrees van niet. En waarom het niet voor de rechter komt? Geen idee. Afgelopen week zag ik in het televisieprogramma Zembla hoe allerhande bibberkakkers uit de periferie van Lex & Max te schijterig waren om echt antwoord te geven over hoe het nou precies zit met dat kroondomein en zijn kraker Willy. Of is hij juist anti-kraker? Iedereen werd doorverwezen naar een andere instantie zodat niemand antwoord hoefde te geven. Het leukst was de kluitjesgooier van de RVD, die zich overduidelijk schaamde voor het feit dat ze geen gewoon antwoord mocht geven. Geen antwoord geven is haar werk. De schat heeft een mand vol kluitjes en een paar vierkante kilometer riet. Bij elke vraag moet ze gooien. En iedereen gaat steeds braaf dat riet in. Aangemoedigd door een bange Rutte en consorten, die ons er graag op wijzen dat alles keurig volgens de wet gaat. En dat gaat het niet. We worden door deze koninklijke onzinfamilie loepzuiver opgelicht. Lex weet dat. Max weet dat. Rutte weet dat. U weet dat. Ik weet dat. Iedereen weet dat. En daar laten we het al jaren bij. Graag zelfs. De Oranjes zijn zo heilig.

Ik heb een nuchter voorstel dat alle partijen tevreden moet stellen: De overheid ontneemt deze verwende krengen het vruchtgebruik van kroondomein Het Loo. Dat wordt gewoon weer 365 dagen per jaar van ons allemaal. Dat is ook leuk voor die zwijntjes. We geven Willy en zijn misjpoge een vergunning om van het Zandvoortse Circuit een pretpark te maken. Puur voor eigen gebruik. Een tragische oase waar ze zowel lekker dom mogen jagen als infantiel racen. En ze mogen er zoveel kankerverwekkende jokkebrokken storten als ze zelf willen. Het is maar een idee.

Onlangs viel ik al zappend in het Christelijke tutprogramma Blauw Bloed van de EO en een minireportage over de verlengde auto van de koning. Daarin zit een stoel die niet alleen verwarmd kan worden, maar onze vorst ook kan koelen. Waarom? Ik denk dat hij die koeling gebruikt als hij zachtjes piekert over zijn vele fiscale en juridische constructies en het gezonde schaamzweet hem uitbreekt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 mei 2020