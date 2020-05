Belangrijke verdachte genocide Rwanda aangehouden

De Rwandese zakenman Félicien Kabuga, die wordt gezien als een van de grote financiers achter de genocide in Rwanda in 1994, is zaterdag aangehouden in de buurt van Parijs. Dat meldt het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT). De 84-jarige Kabuga werd al jaren internationaal gezocht, de VS hadden vijf miljoen dollar op zijn hoofd gezet.

De arrestatie volgt uit een gezamenlijk onderzoek van onder andere de Franse autoriteiten en het IRMCT. Félicien Kabuga, die de militiegroep Interahamwe financierde en daarom medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de 800.000 doden die in het land zijn gevallen, verbleef onder een valse identiteit in Frankrijk. Bij de aanhouding viel de Franse politie op meerdere locaties tegelijk binnen.

Aanklager Serge Brammertz van het IRMCT noemt de aanhouding een „waarschuwing voor hen die verantwoordelijk zijn voor genocide, dat zij gevonden en berecht kunnen worden, zelfs 26 jaar na hun misdaden.”

Rwanda-tribunaal

Kabuga woonde jarenlang in Rwanda, waar hij banden onderhield met lokale politici. Eerder werd zijn schoonzoon, een voormalige Rwandese minister, al door het Rwanda-tribunaal veroordeeld vanwege het uitdelen van wapens aan milities. Het tribunaal klaagde Kabuga in 1997 aan, voor onder andere het direct aanzetten tot genocide en het samenzweren voor het plegen van genocide. Het IRMCT, dat is opgericht om het werk van het intussen gesloten Rwanda-tribunaal af te ronden, gaat ervan uit dat de Franse autoriteiten Kabuga aan hen zullen overdragen.

Het is niet de eerste keer dat de Franse autoriteiten iemand aanhouden die betrokken was bij de genocide in Rwanda. De uitlevering van Fabien Neretsé, die eveneens onder valse naam in Frankrijk verbleef, leidde tot een veroordeling in België. Neretsé moest 25 jaar de cel in.