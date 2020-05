64 Songfestivals, en één die niet doorging

Het allereerste songfestivallied

“De vogels van Holland zijn zo muzikaal / Ze leren in hun prille jeugd al tierelieren.” Zo klonk het op de radio, op 24 mei 1956. Ja, het allereerste liedje van het allereerste Eurovisie Songfestival was Nederlands. Zangeres Jetty Paerl zong ‘De vogels van Holland’, een vergetelijk lied van Annie M. G. Schmidt en Cor Lemaire.

Het Eurovisie Songfestival was bedacht door de Europese Radio Unie (EBU), een verse samenwerkingsclub van Europese omroepen. Voorbeeld was de Italiaans zangwedstrijd Festival della canzone italiana di Sanremo. De eerste editie vond plaats in het casino van Lugarno in Zwitserland, de presentatie was in het Italiaans. Afgezien van de finale, het winnende Zwitserse lied ‘Refrain’ van Lys Assia, is al het beeld gewist. Het songfestival was toen nog voornamelijk een radioshow.

Het idee was om de Europese landen op vreedzame wijze met elkaar te laten strijden, en tegelijk te laten verbroederen via de muziek. De Tweede Wereldoorlog lag in 1956 nog vers in het geheugen.

Dat zij de allereerste zangeres was op het songfestival, is niet hoe wij ons Jetty Paerl (1921-2013) zullen herinneren. Zij blijft vooral voortleven als ‘Jetje van Radio Oranje’: de stem van de propagandazender die tijdens de oorlog uitzond vanuit Londen, om in bezet Nederland de moed erin te houden. Voor het politieke cabaret De Watergeus zong ze op de zender de liedjes van haar vader, filmdistributeur Jo Paerl, zoals: „Op de hoek van de straat staat een NSB-er/ ‘t is geen man, ‘t is geen vrouw, ‘t is een farizeeër.”

In het begin van de oorlog was het Joodse gezin van Jo Paerl naar Londen gevlucht. De twee broers van Jetty bleven achter, maar overleefden de oorlog, samen met de rest van het gezin. Een groot deel van de rest van de familie werd echter wel vermoord. Jetty Paerl trouwde met beeldend kunstenaar Cees Bantzinger, die aan het eind van de oorlog werkzaam was bij een illegale uitgeverij. Toen echter veertig jaar na de oorlog uitkwam dat Bantzinger een halfjaar lang lid was geweest van de NSB, verdronk hij zichzelf.

Het festival dat met de ‘Vogels van Holland’ begon, werd ook met gekwinkeleer afgesloten; door de Tiroler kunstfluiters van Les Joyeux Rossignols.