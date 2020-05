De straatmuzikanten zijn teruggekeerd, althans één van hen, en helaas niet de beste. Op Via San Lorenzo naast de kathedraal zat de gammele, levensmoede Roemeen met zijn elektronisch versterkte trekzak en zijn repertoire van drie nummertjes, die hij ondanks jarenlange exclusieve toewijding nog steeds niet onder de knie heeft. Zijn mondkapje hing als een slabbetje aan zijn oor. Het was een ontroerend moment dat ik mij meteen als vanouds aan hem ergerde.

Hoewel alle winkels die geen levensmiddelen of medicijnen verkopen nog steeds dicht zijn, is het net zo druk op straat als ik mij kan herinneren van vroeger. Een meter afstand houden is onmogelijk in de smalle steegjes van de oude binnenstad, maar daar lijkt niemand van wakker te liggen. Iedereen draagt mondkapjes, maar volgens mij gelooft niemand er echt in. Ze laten ze onder hun kin bungelen en trekken hem alleen even omhoog wanneer ze politie zien. Voor sommigen is het masker een modieuze accessoire geworden. Ik zie steeds vaker kleurige exemplaren met een geraffineerd design. Ook ikzelf heb de noodzaak gevoeld om een door een Milanees modehuis ontworpen mondkapje met gouden pailletten te laten bezorgen. We zijn hier wel in Italië.

Het virus is binnengedrongen in de gevangenis van Marassi. Zeventien gedetineerden zijn besmet. Ze zijn geïsoleerd. Ze zijn driedubbel gevangen, want afgezonderd van degenen die zijn afgesloten van een onvrije wereld. Als ze zouden weten te ontsnappen, zouden ze niet veel beter af zijn, ook al doen we hier allemaal net alsof we vrij zijn.

De World Health Organisation heeft gezegd dat het virus misschien nooit meer zal verdwijnen. Zij waarschuwt dat angst, onzekerheid en isolement een gevaar kunnen gaan vormen voor de geestelijke gezondheid van de wereldbevolking. Wie niet ziek wordt, wordt langzaam gek. Bij mij is het volgens mij al begonnen.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

