Waar we thuishoren, en bij wie

,,Ik fotografeer gewone mensen", zegt fotograaf Bram Tackenberg (45). ,,Een vrouw die liefdevol de hand op de schouder van haar man legt. Daar word ik blij van.'' Sinds 2014 reist Tackenberg door Nederland. Hij fotografeerde ruim 160 woonkamers waar gezinnen, stellen, singles, weduwen voor hem poseerden. Ze waren jong, oud, hetero, homo, Nederlands, Syrisch, Surinaams, Chinees - een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Nu worden zijn foto's (t/m 30 juni) tentoongesteld in de buitenvitrines van de oude Royal-bioscoop in Heerlen, voor de gelegenheid omgedoopt tot het 'Royal Museum of Social Distancing'. De namen van de geportretteerden worden niet vermeld, de foto's hebben alleen een nummer. ,,Mensen durven makkelijker te poseren als hun naam er niet bij staat." In deze anderhalvemetertijd, zegt Tackenberg, laten deze portretten zien waar we thuishoren, en bij wie.