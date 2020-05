Vestia en accountants schikken voor 25 miljoen euro

Woningcorporatie Vestia en accountantsorganisaties KPMG en Deloitte hebben woensdag voor 25 miljoen euro geschikt in de slepende derivatenzaak. Hiermee komt een einde aan de juridische procedures die de woningcorporatie tegen de accountantskantoren had aangespannen over de kwestie. De accountants betalen in totaal 25 miljoen euro aan Vestia zonder erkenning van schuld of aansprakelijkheid.

In 2012 kwam de woningcorporatie in de financiële problemen doordat risicovolle investeringen in derivaten verkeerd uitpakten. Het zorgde voor een miljardenverlies. De accountants van KPMG en Deloitte hadden hun goedkeuring gegeven aan de jaarrekeningen en de derivatenportefeuilles. Andere corporaties moesten helpen om Vestia overeind te houden. In verschillende gemeentes in Zuid-Holland willen plaatselijke corporaties duizenden woningen van Vestia overnemen, zo bleek deze week. Iedere maand hevelt de corporatie ook zo’n tien woningen over naar de vrije sector omdat ze daar meer opleveren.

Lees deze reconstructie van het derivatenschandaal: Vestia: hoe smeergeld leidde tot systeemfalen

Eerder werden al schikkingen getroffen met oud-commissarissen van de corporatie en met ABN AMRO en Deutsche Bank. Vorig jaar ontving Vestia 175 miljoen van Deutsche Bank. De corporatie sloot ook bij Deutsche Bank complexe renteverzekeringen af voor langdurige leningen. Toen de rente tijdens de kredietcrisis daalde, moest Vestia geld toeleggen.