Sint Maartense politicus en zakenman de cel in voor corruptie

De Sint Maartense politicus en zakenman Theo Heyliger is vrijdag tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege corruptie en witwassen. Dat schrijft de krant The Daily Herald. Heyligers straf valt lager uit dan de eis van de aanklager, die hem zesenhalf jaar de cel in wilde sturen.

Heyliger, die in het verleden parlementslid, minister en leider van de invloedrijke politieke partijen UD en UP was, heeft volgens de rechtbank steekpenningen aangenomen van een Nederlandse consultant. Deze Ronald M. kreeg 36 maanden cel. Het smeergeld had te maken met een aantal grote bouwprojecten op het eiland. Heyliger heeft daarnaast ook ongeveer 4 miljoen dollar (3,7 miljoen euro) witgewassen.

Vorig jaar ontliep Heyliger nog een celstraf in een andere corruptiezaak. Hij werd toen beschuldigd van omkoping van een Sint Maartense parlementariër. Hij zou deze man met onderhandse betalingen hebben gepoogd over te halen van partij te wisselen, om zo het kabinet ten val te brengen. Volgens de rechter was de aantijging echter niet genoeg onderbouwd, waarop Heyliger werd vrijgesproken.

Heyliger werd al jaren achtervolgd door geruchten over corruptie. Nooit kwam de zakenman, die als bijnaam Mister 10 percent heeft omdat hij overal belangen zou hebben, daardoor in de problemen, tot justitie hem in de zomer van 2018 besloot te vervolgen. Begin 2019 werd Heyliger opgepakt. Hij kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van vrijdag.

