Oerol gaat dit jaar volledig online

Het Oerol Festival zal dit jaar geen live theater en muziek programmeren. Het festival op Terschelling gaat volledig online vanwege de beperkingen door het coronavirus. Dat is vrijdag bekendgemaakt.

Het alternatieve programma heeft als titel Het Imaginaire Eiland, vrij naar het boek De onzichtbare steden van de Italiaanse schrijver Italo Calvino, en is bedoeld als „een uitnodiging voor een reis van verbeelding”.

De opening van het festival, oorspronkelijk op vrijdag 12 juni, is verplaatst naar maandag 15 juni. Dan gaat Oerol live.

Het ingekorte online festival duurt vijf dagen en bestaat uit „interactieve voorstellingen en live-events, maar ook doorlopende activiteiten on demand”. Ook „doe-opdrachten” maken onderdeel uit van het programma.

Tot de makers die te zien zullen zijn behoren onder meer Laura van Dolron, Michiel Voet, Emke Idema, Kompagnie Kistemaker en MEZRAB. Oerol biedt verder de kans om „Terschelling door de ogen van een typische Oerol vrijwilliger” te zien en pop-up land-art werk van Marc van Vliet.

Navigeren

Met kunstenaarsduo polakvanbekkum kun je luisteren naar hoe het eiland klinkt nu het er stil is, en Willem de Bruin maakt een clip met Likeminds, als preview van de voorstelling Diaspora, die volgend jaar in première gaat.

Een speciaal ontworpen platform biedt de mogelijkheid om over het eiland te navigeren. Gidsen Jennifer Muntslag en Dionne Verwey bieden dagelijks de ochtendpost aan. De dag wordt afgesloten met een Zoomdisco aan het strand.

Lees ook: Meeleven met de campinggasten op Oerol

Het programma Het Imaginaire Eiland is voor iedereen toegankelijk. Maar Oerol zegt erbij dat „cultuur niet gratis is. Elke bezoeker mag zelf zijn of haar donatie bepalen.”

In 2019 was Oerol nog goed voor 50.000 bezoekers en verkocht het 110.000 kaarten voor voorstellingen en optredens. Inclusief de gratis toegankelijke evenementen telde het festival 400.000 bezoeken.