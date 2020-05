Mondkapje slaat bres in vals eilandgevoel

De dijk breekt. Sinds de uitbraak was corona in Nederland een binnenlandse krachtproef. Eigen aanpak, geloof in eigen kunnen, een volgzame bevolking. Het buitenland, daar kwam het virus vandaan. Tekenend was premier Ruttes oproep, kort voor Pasen, aan toeristen uit buurlanden: „Bleibt zu Hause. Restez à la maison. Blijf thuis.” Alsof de Belgen, Duitsers en Fransen van hun eigen regeringen überhaupt de grens over mochten.

Aan die naar binnen gerichtheid komt een einde. Nu de economie op gang sputtert en grenzen weer opengaan, groeit het besef dat we deze pandemie niet op ons eiland van 17 miljoen mensen zullen bedwingen. De boodschap die Jaap de Hoop Scheffer, voorzitter van buitenland-adviesorgaan AIV, deze week aan minister Kaag zond kwam aan: Afrika helpen tijdens deze pandemie is een zaak van welbegrepen eigenbelang.

Zoiets geldt ook voor Europa. Weliswaar spraken premier Rutte en zijn minister van Financiën nog niet in de trant van bondskanselier Merkel in de Bondsdag: „Onze nationale inspanning is pas succesvol als we ook samen in Europa succesvol zijn. Duitsland gaat het op de lange termijn alleen goed wanneer het ook in Europa goed gaat.” Maar zulke woorden zullen wel volgen, vanwege de besluiten over steunpakketten die al genomen zijn en worden genomen.

Wat in de nationale krachtproef sinds maart geheel wegviel, is het besef dat Nederland ook zelf buitenland is. Van andere landen. De buren kijken ook naar ons, vinden onze aanpak riskant of interessant, zien ons als potentiële bron van nieuwe besmettingen – zoals wij hen. Juist het veelbesproken mondkapje dwingt dit bewustzijn af.

Dat is erg ironisch, gezien de allergie van ons virologisch-politieke establishment voor deze onschuldige maskertjes. Wekenlang gebruikte het RIVM de argumenten „schijnveiligheid” en „niet bewezen dat het werkt” om ze buiten de deur te houden. Intussen zag je de mondkapjes in de landen om ons heen oprukken, als onderdeel van officiële exit-strategieën of uiting van burgerzin. In Italië en Spanje uiteraard, maar via Oostenrijk (voorloper op dit gebied) ging het ook naar Beieren en de rest van Duitsland. België besloot eind april tot verplichtstelling op middelbare scholen en in het openbaar vervoer. Tussen de regels door voelde je een verband tussen deze beschermingsbereidheid en de vermaledijde corona-apps. Alsof burgers redeneerden: ik help graag mee tegen de pandemie, maar als ze in mijn iPhone komen koekeloeren, haal ik liever eerst de naaimachine uit de kast. Beter controleren dan gecontroleerd worden.

Zo bleef Nederland langzaam het laatste land dat de mondkapjes hooghartig bleef miskennen. Het verzet zat bovenin, bleek uit het prachtgesprek met Jaap van Dissel in NRC afgelopen weekeinde. De RIVM-baas liet zich tarten door zijn interviewers alvorens te erkennen dat we „inderdaad niet zullen weten” of er mét mondkapjes minder coronadoden zouden zijn gevallen. Het sfeertje „ratio versus emotie” en „niet bezwijken voor maatschappelijke druk” gaat voorbij aan uitgebreide studies die het nut van zelfs amateurmaskers aantonen.

Nu krijgen we dus per 1 juni mondkapjes in het ov. Geen toeval dat deze bres in nationale eigenwijsheid werd geslagen door het internationale transport. Het was de Thalys vanuit Parijs en Brussel naar Amsterdam die mondkapjes begin mei op de radar van het Nederlandse publiek bracht. Evenzo leggen vliegmaatschappijen reizigers het gebruik op. De bedrijven redeneren: neem thuis de risico’s die je wilt, maar bij grensoverschrijdend samenzijn telt het recht (want de schadeclaim) van de voorzichtigste.

Voor Nederland is het geen overbodig rappel dat je niet tegelijk tevreden eiland en open handelsnatie kunt zijn.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof en hoogleraar Europees recht (Leiden).

