Kroongetuige in zaak-Taghi wil geen vragen meer beantwoorden

Nabil B., de kroongetuige tegen de vermeende liquidatiebende van Ridouan Taghi, wil niet langer verklaren. Tijdens een zitting deze vrijdag bij de rechter-commissaris weigerde Nabil B. vragen te beantwoorden van advocaten, het Openbaar Ministerie en de rechter-commissaris. Als kroongetuige speelt Nabil B. een belangrijke rol in het strafproces Marengo. Maandag bespreekt de rechtbank de voortgang van deze strafzaak.

De rechter-commissaris die de verhoren van de kroongetuige in de Marengozaak leidt, heeft al meerdere keren geconcludeerd dat Nabil B. bepaalde vragen waarop hij niet in wil gaan, wel degelijk moet beantwoorden op grond van zijn kroongetuigendeal. De kroongetuige moet het op dit moment stellen zonder juridische bijstand van een advocaat.

Advocaten van de verdachten hebben vrijdag verzocht om Nabil B. te laten gijzelen om hem zo te dwingen antwoord te geven. Dat verzoek heeft de rechter-commissaris vooralsnog afgewezen. Dat is mede ingegeven door de aankondiging van Nabil B. dat hij komende maandag tijdens een tussentijdse zitting van de strafzaak-Marengo „mededelingen” gaat doen. Waarover die precies gaan is niet duidelijk.

Strafkorting

Met zijn verklaringen staat Nabil B. aan de start van het onderzoek Marengo naar een groep mannen rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Zij worden verdacht van tenminste vijf liquidaties en nog een serie pogingen en voorbereidingen. Nabil B. werkte tot zijn arrestatie begin 2017 voor de organisatie van Taghi en heeft bekend dat hij bij drie liquidaties of pogingen daartoe betrokken is geweest. Door zijn medewerking aan het onderzoek is hem een aanzienlijke strafkorting in het vooruitzicht gesteld. Maar in ruil daarvoor moet hij wel meewerken en als getuige vragen beantwoorden.

In september vorig jaar werd B.’s advocaat Derk Wiersum in Amsterdam geliquideerd. In die zaak wordt een neef van Ridouan Taghi vervolgd.

Een tweede advocaat die B. bijstond, legde niet al te lang daarna zijn werkzaamheden neer uit veiligheidsoverwegingen. Daarop kreeg B. twee nieuwe advocaten die anoniem bleven. Nadat zij hun werk begin maart om onduidelijke redenen hebben neergelegd, is het nog niet gelukt om een nieuwe advocaat te vinden. Deze vrijdag stond het eerste verhoor van de kroongetuige gepland sinds de coronacrisis en is gebleken dat Nabil B. nog geen juridische bijstand heeft.

Kluisverklaringen

Nabil B. heeft als kroongetuige een deal met justitie. In ruil voor zijn verklaringen krijgt hij strafvermindering. Tijdens de verhoren van de kroongetuige is meerdere keren discussie geweest over de vraag waarover hij allemaal moet verklaren. Dat spitst zich toe op vragen over de betrokkenheid van Nabil B. bij drugshandel. Die vragen worden door de verdediging gesteld om zijn betrouwbaarheid te toetsen.

Het OM stelt dat de kroongetuige die vragen niet hoeft te beantwoorden omdat Nabil B. niet wordt vervolgd voor drugshandel. De raadslieden vinden dat hij die vragen wel moet beantwoorden omdat Nabil B. in zijn kluisverklaringen wel over drugshandel heeft verklaard. Het is al enkele keren voorgekomen dat de rechter-commissaris het eens was met de raadslieden van de verdachten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 mei 2020