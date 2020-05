Kriebelende pony’s eindelijk bijgeknipt

‘Kind wat ben je groot geworden”, zegt kapper Adinda Fransman (36) terwijl klant Venne (3) in de Volkswagenbus-kappersstoel klimt. „En wat is je haar lang!” Eigenlijk hadden Venne, zus Maren (7) en broer Simon (6) zo’n twee maanden geleden een afspraak staan bij De Kinderkapper Amsterdam, maar die kon door de lockdown niet doorgaan. Nu staat er een bord met coronaregels en moeten ze bij binnenkomst hun handen wassen met zeep. Er mag maar één ouder/verzorger tegelijk mee, die op ruime afstand van de kapper blijft. Verder is alles zo’n beetje zoals het was.

Eindelijk kan de pony van beide meisjes weer door een professional in plaats van door mama worden bijgewerkt, evenals de wilde bos van Simon (die sterke associaties oproept met de Stampertjes uit Pluk van de Petteflat). „Hee! Je hebt wenkbrauwen!”, roept moeder een stoel op ruim drie meter afstand. Met lichte verbazing raakt Venne haar wenkbrauwen aan, die nu net onder haar pony vandaan piepen. „Nu föhnen!” roept ze naar Fransman. „Lekker warm.”

Fransman begon haar zaak omdat ze van bevriende ouders begreep dat het vaak een drama was om met kinderen naar de kapper te gaan. „Er is ook niks leuks aan een half uur stilzitten met kriebelende haartjes in je nek terwijl een vreemde vlakbij je hoofd met een schaar bezig is.” Je kunt natuurlijk een tv neerzetten maar dat wilde ze niet. In plaats daarvan voert ze uitgebreide gesprekken met haar klanten. Eén jongetje leest tijdens het knippen de Donald Duck. Later moet hevig worden gewapperd met het blad om de haartjes er weer uit te krijgen.

Als Maren na de knipbeurt weer van de eenhoornstoel klimt, is ze opgelucht. „Het kriebelde heel erg op mijn neus.” Boven haar hoofd hangt een tekening van een eerdere tevreden klant: de tekst Bstn apr (beste kapper) met een vlinder erbij.