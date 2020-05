Ja, leegte is iets universeels

Fotografie Noon – April 4th 2020. Lucien Lung. Te zien op: lucienlung.com

Dat veel plekken op de wereld ervan opknappen als er geen mensen zijn, is niet nieuw maar het werd de afgelopen weken pijnlijk bevestigd door het coronavirus – de toeristische attractie zonder mensen is inmiddels een nieuwscliché geworden; op verschillende manieren werd de leegte of de stilte vastgelegd: in Europese steden, op pleinen wereldwijd, in het openbaar vervoer. De opvallendste bijdrage komt van de in Parijs werkende en in Hongkong opgegroeide fotograaf Lucien Lung: Noon – April 4th 2020.

Hij legde op dat moment, 4 april om 12 uur ’s middags (lokale tijd), verschillende plekken op de wereld vast via bestaande webcams: van Antarctica tot hartje in New York en de Franse tolpoortjes aan de Route du Soleil. Het was de dag dat het totaal aantal besmettingen de 1 miljoen passeerde.

Lung werkt als freelancer voor verschillende kranten. Hij fotografeerde het slagveld Mosul in 2017 toen IS verdreven werd door het Iraakse leger, en was in Parijs op de avond van 13 november vlak nadat de aanslag in de Bataclan had plaatsgevonden.

Paradijs en gevangenis

Verrassend is zijn perspectief in Myanmar waar in de Golf van Bengalen toeristen en boeddhisten vrije tijd doorbrengen: door de zon gebleekte parasolletjes staan klaar, er worden zandkastelen gebouwd en foto’s van een zonsondergang gemaakt. Even verderop is het leeg en afgezet met prikkeldraad: hetzelfde strand is de plek waar de Rohingya, de ongewenste moslimbevolking van Myanmar zit. Paradijs en gevangenis naast elkaar, expliciteert Lung de foto’s.

Indrukwekkend of mooi zijn de foto’s van Noon – April 4th 2020 niet. Dat kan ook niet als je afhankelijk bent van webcams wereldwijd waarvan je om precies 12 uur ’s middags een lageresolutie-screenshot maakt. Intrigerend zijn ze desalniettemin. Het valt namelijk op dat als je de 52 foto’s bekijkt, leegte veel universeler is dan je zou verwachten.

Het is geen zen wat de foto’s uitstralen, en ook niet de verstilling die zo gemakkelijk met leegte is te verwarren (zeker als het gaat om de 18 tolpoortjes bij Melun die al even autovrij zijn als de weg in Bisjkek, Kirgizië). Waar het om gaat is dat de leegte op veel plekken gelaten berusting uitstraalt.

De Britse Maagdeneilanden op 4 april, 12 uur. Foto Lucien Lung

De rode auto met laadbak staat op het vliegveld van Hamburg even geduldig te wachten op het moment dat iemand de motor wil starten als de witte auto met laadbak bij het Casey Research Station in Antarctica. Hetzelfde geldt voor de strandbenodigdheden op het Spaanse Tenerife als op het strand in El Gouna in Egypte. Niets is in allerijl achtergelaten; keurig opgevouwen wachten de strandstoelen op betere tijden. Het café met rieten dak gaat met gemak weer open als de toeristen weer komen. Wie bang is voor verandering heeft hier niets te vrezen, lijken de stoelen en het riet te willen zeggen.

En als er al een mens aan te pas komt, straalt die ook berusting uit. Neem de man op het verlaten plein Puerta del Sol in Madrid. Hij loopt een beetje gebogen in zijn geel-bruine jas. Gehaast is hij niet, dat is duidelijk te zien aan zijn tred en de afhangende schouders. 11.947 doden staat er onder de foto. De man die in de verte een plein in Mexico-Stad oversteekt, loopt niet rechterop dan zijn Europese soortgenoot – ook al staat er onder zijn foto het getal van ‘slechts’ 178 doden. Het is de leegte die de twee laat dolen tot de wereld weer opengaat. Het gegeven dat niemand in de weg loopt, ze tot spoed maant of de weg af toetert laten ze rustig op zich inwerken.