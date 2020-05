Hawija: de minister met vijf levens

Er vielen minstens 70 burgerdoden. Lange tijd beweerde de politiek dat er géén sprake was van burgerdoden. Onderzoek van NRC en NOS legde in oktober bloot dat dit onjuiste informatie was. Sindsdien zijn er vier debatten geweest over de rol van Nederland bij deze bombardementen.

In deze Haagse Zaken duiken we met Kees Versteegh en Floor Boon in dit dossier. Wie wist wat op welk moment? Wie lichte de kamer verkeerd voor en hoe kan het dat Nederland niet de juiste informatie had? Je hoort hoe het onderzoek naar de bombardementen in Hawija op gang kwam, welke informatie in debatten onjuist was, over de meest recente bevindingen in het journalistieke onderzoek én de opstelling van politiek en pers.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Haagse Zaken: Hoe nu ook de democratie uit de lockdown komt.