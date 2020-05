Op de weg naar het succes van Duncan Laurence had een vrouw het stuur in handen

Sinds ze in 1984 met een monumentale strik op haar buik ‘Ik hou van jou’ zong op het Eurovisie Songfestival, was ik de zangeres Maribelle enigszins uit het oog verloren. Donderdagavond dook ze op in een Eurovisiespecial van het programma Beste zangers (Avrotros).

Marie Kwakman stal er de show door de tekst van haar nummer te reciteren alsof het de middelste van 150 weesgegroetjes was: „Ik hou van jou alleen van jou ik kan niet leven in een wereld zonder jou”. Ze had er zelf ook een beetje van opgekeken destijds. Haar was beloofd dat Herman van Veen de tekst nog zou opknappen, maar dat was er niet meer van gekomen. Geweldige anekdote. Later in de uitzending zong ze „een lied dat heel goed bij mij past”: The party is over. Ik voorzie een glorieuze comeback.

De tv-aandacht voor het Songfestival is als een etentje waarbij het hoofdgerecht in de oven is verbrand en de gasten zich dus behelpen met de voor- en bijgerechten. Eigenlijk had er donderdag in Rotterdam een halve finale gezongen moeten worden. In plaats daarvan moesten in M presentatoren Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley uitleggen wat er zaterdag te zien is in Europe Shine a Light, rechtstreeks vanuit het Mediapark in Hilversum.

Janzen begon met zo’n lange opsomming van wat dat programma allemaal níet zou zijn, dat ze door Margriet van der Linden werd onderbroken. Aan het slot van de uitzending zong de beoogde Nederlandse deelnemer van dit jaar Jeangu Macrooy bij wijze van hommage aan de (afwezige) Duncan Laurence met veel gevoel diens zegelied Arcade. Twee uur later, in Beste zangers, zong Thomas Berge bij wijze van hommage aan de (afwezige) Duncan Laurence met veel gevoel diens zegelied Arcade.

Het meest substantiële onderdeel van de wedstrijdloze warming-up was De weg naar de winst, het programma dat Cornald Maas (zelf lid van de selectiecommissie) maakte over de aanloop naar de zege van 2019. Maas hoorde van Getty Kaspers (Teach-in) dat zij aan de vooravond van haar zege in 1975 van Willem Duys een huppelverbod had gekregen. Zo’n Duys, daar heb je toch meer aan dan aan Herman van Veen.

Ook de diepste dalen in de Nederlandse Songfestivalgeschiedenis kwamen voorbij. Maas vertelde dat hij rond 2010 elk jaar aan buitenlanders moest uitleggen waarom Nederland een draaiorgel, een indianentooi of de Toppers op het podium zette – gereformeerde pogingen tot camp. Iets te uitgebreid werd gememoreerd hoe Nederland vanaf de deelname van Anouk besloot in elk geval goede muziek in te zenden. Dat is al duizendmaal verteld, net als de wijze waarop Ilse de Lange de nauwelijks bekende Laurence voordroeg.

Interessant waren de beelden van de minutieuze voorbereiding van diens optreden van een jaar geleden en de sturende rol die De Lange vertolkte. Ze was nu eens niet de ‘goedlachse en spontane zangeres’, maar een gedecideerde professional die de touwtjes strak in handen had. Al aan het begin, toen uitlekte dat Laurence naar het festival zou gaan, postte De Lange snel een foto van hem achter de piano, om zijn imago bij te sturen. Voor de cameravoering bij het optreden had ze ‘met kleurtjes’ per zin van de tekst een schema gemaakt.

Over het gehannes met een oplichtende bal kon ze zich een jaar na dato nog steeds opwinden: „Het was een flut plastic ding dat vier meter te ver naar links hing!” Zo maakte het programma van Maas één ding overduidelijk: op de weg naar het succes van Duncan Laurence had een vrouw het stuur in handen. Misschien wil De Lange zich ook een keer over Maribelle ontfermen.

Correctie (15/5): In een eerdere versie van dit artikel stond ten ontechte dat in De weg naar de winst niet werd vermeld dat Cornald Maas lid was van de selectiecommissie.