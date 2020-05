Forse krimp van economie in eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gekrompen. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagmorgen bekendgemaakt. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019 nam het bruto binnenlands product af met 1,7 procent. Vergeleken met een jaar geleden was de afname 0,5 procent.

Hoewel de krimp flink is, is deze hoogstwaarschijnlijk nog bescheiden vergeleken met wat er in het huidige tweede kwartaal gebeurt. De Nederlandse lockdown ging pas in de tweede helft van maart in. De krimp van de economie is het directe gevolg van het tot stilstand komen van een groot deel van de bedrijvigheid in verband met de pandemie.

Het CBS schrijft de krimp in het eerste kwartaal vooral toe aan de particuliere consumptie. Huishoudens besteedden in maart 6,7 procent minder dan een jaar geleden. Dat is de grootste krimp ooit gemeten. Het maandcijfer over maart is een voorproefje van hoe de economie tot stilstand is gekomen in april en de maand mei tot nu toe.

Het Centraal Planbureau berichtte donderdag dat het aantal gewerkte uren met 13 procent afnam eind maart. Ook het volume van de export kromp in maart, met 4 procent op jaarbasis, omdat een groot deel van het internationale handelsverkeer onder de coronacrisis leed. Zowel het consumenten- als het productenvertrouwen vertoonden over april hun grootste daling ooit.

De Europese Commissie voorspelde vorige maand voor Nederland een economische krimp van 6,8 procent in geheel 2020, gevolgd door een herstel met 5 procent groei in 2021. Daarmee zou Nederland het relatief nog goed doen. De economie van de gehele eurozone krimpt dit jaar volgens de berekeningen met 7,7 procent.